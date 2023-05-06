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飛達學院全球青少年領袖培育項目 暑期班招生

洛杉磯訊
飛達教育魏老師演講現場。(業者提供)
飛達教育魏老師演講現場。(業者提供)

飛達學院全球青少年領袖培育項目，暑期班開始招生

美國的教育在注重學生課堂成績的同時，也同樣注重學生的課外活動以及領導能力的培養。飛達學院為大學升學指導顧問，這些年一直致力於幫助學生理解課外活動的意義，同時找尋有效的方式、去推動他們積極的探索自我能力和身份，而不是被動的行動。

2009年飛達學院創辦了全球青少年領袖培育項目，學生們跟隨這些項目去到中國、尼泊爾的貧困地區做各式的扶貧項目。通過這些年學院發現，學生們在這些真正接觸社會的經歷當中成長很多，某種程度上來說，他們學到的東西遠比在學校課堂中學到的要多，因此他們把這樣的學習經歷稱為「第二課堂」。

飛達學院設計這些項目來發掘學生們在商業、工程、環境保護、衛生醫療、計算機科技、政治、傳媒等等方面的興趣和能力。通過「小額貸款」項目，學生能夠學習基本的金融知識，同時得到信用評估、風險管理、現金交易還有其他商科相關的經驗。「可持續環境保護工程」項目，為學生提供了自己動手安裝設備，自己找尋 解決乾旱、水資源污染、灌溉等問題的機會。通過給村醫做助手，參加「公共衛生醫療」項目 的學生，有機會在醫療衛生方面得到實踐和鍛鍊，他們通過真實的案例學習實際的疾病知識。在與非盈利組織的創始人面談的過程中，對孤兒院進行重建和粉刷的過程中，學 生們通過「尼泊爾孤兒院重建」項目，親身投入到人道主義救助公益活動中。

設計這些項目的時候，並不單單是要為學生們大學申請表上增添條目，更是為了激發學生們更重要的品質，培養一種新的思維方式：不僅站在自己的角度上思考問題關注小我，而是放眼關注社會關注大我。這種思維方式在很大程度上是與頂尖名校的理念相契合的，也是入學審核官看重的一點。

更多訊息可至飛達教育網站 https://www.ivymax.com/ 或發郵件 [email protected] ，或電1-877-838-8738瞭解更多升學規劃諮詢。

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