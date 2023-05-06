遠紅外線高效能理療墊/足浴桶 母親節特價

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，母親節促銷特價。(業者提供)

慶祝母親節 ，杉釦富遠紅外線免加水足浴桶、遠紅外線高效能理療墊，母親節均促銷特價，即日起到5月21日止。

杉釦富公司表示，俗語說：「冷底是百病之源」，日本著名醫生石原結石在「體溫力」一書中提到，體溫降低一度，免疫力 會降低30％，而體溫上升一度，免疫力提高五倍以上，能抵抗外來的病毒感染或疾病的侵襲；身體冰冷其實是代表體內的血液循環能力差，導致氧氣、營養素和荷爾蒙等人體所需物質的運送不佳。

人的體溫若低，基礎代謝大概會下降12％，會加速老化，也會使酵素分泌量減少，使免疫細胞的熱量來源不足，活動變遲鈍，抵抗力下降，嚴重時將無法對抗體內產生的癌細胞 。據研究的證據顯示，癌細胞在36度以下的低體溫狀態，增殖最為旺盛。使用杉釦富高效能遠紅外線產品，促進血液循環，增加體熱，讓媽媽身體健康，舒緩疼痛、體寒冰冷帶來的困擾，一年四季皆可用，安全無副作用。

慶祝母親節，杉釦富遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶，特價499元（不含稅及45元運費），原價599元不含稅及55元運費。杉釦富高效能遠紅外線理療墊，非傳統電熱絲產品，台灣研發，多國專利，售價699元（不含稅）， 母親節免運費25元。

四季泡腳皆得益，杉釦富免加水足浴桶，可加強身體血液循環，對於糖尿病、心臟病所引起的水腫導致走路不便，平衡高低血壓，靜脈曲張、腳底筋膜炎、體寒、手腳冰冷等症狀，都有很好的舒緩幫助。

至於杉釦富遠紅外線理療墊，對於長年受到腰椎疼痛的人來說，是一方便而有效的方法。「脊椎不好百病生」，以中醫的角度，脊椎兩側分怖著許多重要的穴位，同時也是人體的下水道，以西醫而言，脊椎是支撐身體、控制活動功能和保護神經組織的重要人體結構之一。現代人多有脊椎、腰、背、肩頸疼痛問題，杉釦富表示，他們的遠紅外線理療墊，利用現代科學的高效能遠紅外線，增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸、熱敷的治療效果，根據個人設定溫度及時間，在家或在公司上班皆可使用。

杉釦富公司推出的台灣高效能遠紅外線產品，獲得日本、德國等醫衛大國專利，獲消費者好評。訂購電話1-888-666-6048，650-999-0988，或上網：www.shinecous.com。