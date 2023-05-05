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時代學苑暑期新班開課 報名享七五折優惠

洛杉磯訊

時代學苑暑期新班即將開課，現在報名可享七五折優惠，所有學生原則上均現場上課，但為避免遠道學生奔波，亦可選擇線上上課。為前瞻部署，時代學苑已全面更新網站，新網址www.timeeducationcenter.com。

時代學苑表示，今年採取線上和現場並行的上課方式，讓學生們在家或是到學苑均可以學習各種英數和科學課程，為8月即將學習的困難AP課儲備良好的數學能力，或者接受summer school 課業輔導，保障夏課的GPA，這是今年課程新增的特色。此外第二個特色是一旦缺課，可儘快到學苑看上課視頻，以便即時補課，不必擔心缺課的問題。第三個特色是學苑每天提供除講課以外的一對一輔導時段，由學苑創辦人韋老師輔導，幫助學生們完成下一堂課繳交的作業，銜接後續的學習內容，使基礎較弱的學生也不致落後。

時代學苑共有21個課程，包含涵蓋整年內容的Precalculus、代數2、代數1、幾何、各種AP課程，以及summer school 數學及科學輔導，SAT英文和數學突破班，高中閱讀寫作精修班，美國奧數AMC 8 ，10，12等課程。

時代學苑表示，他們的課程，每堂課都是理論的說明講解以及舉例分析，和許多上課只是老師帶領學生解題而缺乏理論解析的課程大相逕庭，而且他們除課堂授課之外，韋老師也提供了每週四到七個小時的解题演練，目的在幫助學生熟悉如何應用課堂內學到的知識和理論，但這是課堂外的解題演練，並沒有佔用或甚至取代課堂內的理論及觀念的授課時間。

學苑師資堅強，時代學苑表示，所有老師均有碩士或博士學位，且有30年以上的教學經驗。創辦人韋老師來自加州理工學院的理科研究所，負責所有數學和科學課程的講授及講義編寫。又因是小班教學，上課時均能與學生頻繁互動，提供有效的學習環境。

時代學苑表示，該校對每門課程的教材編製都投入了大量的時間和精力，力圖幫助學生事半功倍地瞭解課程內比較艱難或複雜的觀念和細節，各課程一小部分精美的講義可在網站內點閱觀看，其他問題可電詢626-254-1866或text 626-255-6555，學苑地址660 W. Duarte Road，2nd Floor，Arcadia（CitiBank樓上）。

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