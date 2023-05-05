速勝貸款 推出第二順位特別貸款方案

【亞凱迪亞 訊 】利息高，房屋增值。想從房屋拿錢出來投資 ，又不想動到前面第一順位的低利息貸款 。亞凱迪亞速勝貸款公司推出第二順位貸款新方案，查收入分期付款三十年年息7.5。不查收入三十年固定年息9.99 。最高可到75 %。

亞凱迪亞速勝貸款公司是資深貸款Broker，一直服務於加州和內華達華人社區。華人很喜歡投資房產，而貸款是成敗關鍵，速勝貸款公司就像公司名字一樣，速成所願，讓客戶勝券在握。並提供一週放款過橋貸款方案，或現有房產解決資金週轉，幫助客人及時獲得貸款，買到自己喜歡的房子、土地、或商業房地產包括倉庫，酒店，公寓，商舖或辦公樓。該公司表示，而且這個快速貸款，可以在任何時候還款，沒有罰款，無需估價，不查信用分數 。

速勝貸款可以做查收入和不查收入的兩種貸款，如果想買房，重貸款降低利率或投資屋重貸款，速勝貸款都可以幫助大家。可以做加州，內華達，德州自住屋貸款和全美投資屋貸款。

速勝貸款現特別推出無需抵押貸款，信用分數550以上，特別適合有較多流水的月營業額一萬元以上的公司企業，如餐飲業，服務業，零售業。只需提供3個月公司流水銀行賬單，貸款金額在5000元至60萬元 ，3天放款，無需抵押。速勝貸款歡迎有興趣做用房屋（deed of trust）產權抵押投資人，最低年利率10%。

亞凱迪亞速勝貸款公司地址 77 W. Las Tunas Dr. Suite 204, Arcadia, CA， 電話626-620-3818。