e-Dream 母親節特惠 植牙第二顆半價

e-Dream 牙科集團，現正推出「母親節 植牙優惠」：植牙體+植體基座+金屬貼瓷牙冠 1300元，植牙第二顆半價（僅限無保險者）， 以上不能與其它折扣同時使用。活動至5月31日止。

e-Dream 的牙醫會根據他們提供的結果質量、以及你對體驗的滿意度來評估他們作為你牙醫的工作。 在e-Dream他們有最新的牙科技術培訓，使用高質量的技術和材料進行手術 ，並致力於提供優質的護理。

他們的服務範圍廣泛，從常規牙齒檢查，到美容和手術。 無論需要 X 光片、檢查、清潔、簡單充填還是根管治療，他們都能提供保障。 他們的全方位服務提供：口腔手術、牙周病、牙冠和牙橋、種植體、透明矯正器治療、牙齒美白等。 他們還有兒科牙科，對最年輕的患者給予額外的照顧。

e-Dream 牙科集團在Arcadia 社區已有十年，病人的健康是他們的首要任務。 他們的工作人員都曾是牙科患者，因此他們確切地知道需要護理的感覺，他們的經驗讓他們更注意和理解病患的需求。

e-Dream目前有兩個診所：（1）亞凱迪亞 ：地址4129 E. Live Oak Ave，電話626-446-4124。營業時間：週一及週四上午9時至下午5時 ; 週六下午1時至下午5時 。（2）洛杉磯：地址2727 W. Olympic Blvd #311，電話213-365-2360。營業時間：週二及週五 上午9時30 分至下午5 時 ; 週六上午 8 時至中午12 時 。