《良時吉日歲歲好》 琉璃工房母親節溫馨獻禮

《金玉滾滾源》的琉璃經典作品復刻，展現母親的全心付出，為家庭帶來豐收富足，生生不息。

琉璃工藝美學受到豐富的文化歷史影響，展現對生命的珍惜與歌頌，傳遞善念是一粒種，善行是一朵花，善報是一枚果。今年母親節 ，以天地大美與自然花果創作，從自然汲取靈感，以脫蠟鑄造技藝，展現母親的溫柔與堅韌，綻放生命的溢彩流光。

《金玉滾滾源》的琉璃經典作品復刻，展現母親的全心付出，為家庭帶來豐收富足，生生不息。元寶中，枇杷串用陰刻的技法表現。從外部拋光的角度觀賞，枝葉經脈與成簇的果實清晰浮顯，營造內外虛實的品賞體驗，正中間的轉運珠，象徵闔家圓滿、富貴有餘。為慶祝母親節，《金玉滾滾源》即日起至5/10新作品典藏價$480元(原價$560元)。







《良時吉日歲歲好》系列，希望能為佳節慶祝，傳遞正向的能量。 《良時吉日》設計為兩隻鵪鶉立在枝頭，鵪鶉諧音「安順」，橘子諧音「吉利」，六顆橘子團團環繞在鵪鶉足下，通過自然的寫實傳達出美好歲月中的充實富足。自然飽滿的橘瓣，高拋光工藝，紋絡清晰，作品向上昂揚，形似一艘滿載祝福的船，在靜好的時光長河裡，從容前行。







《福祿富貴聚八方》貔貅造型，抬首遙望，四足蹬地成拉弓之勢，威武天成有如神助，莊嚴又穩健。目光如炬，方海闊口招納八方財寶，串串銅錢由脖頸處延到腹部，象徵財源滾滾。貔貅站立的高臺，四面陽刻環繞銅錢樹，寓意四方八方安定，財源生生不息。







琉璃工房選擇以「琉璃脫蠟鑄造法」（Pâte-de-verre）作為創作技法，在世界玻璃藝術蓬勃發展，卻獨缺東方琉璃的情況下，將中斷數千年的琉璃文化傳承下來。從一無所知的黑暗中摸索，提升到過去全世界不曾有過的水平。以這個技法述說琉璃工房與民族文化、歷史間依存的情感。琉璃脫蠟鑄造法主要的過程中，所需的耐火石膏模是經由蠟膜加熱後脫除取得，再經由琉璃原料鑄造而成為琉璃作品，工序十分複雜，此技法的優點可以極精美細微地呈現作品的細節，無限拓展琉璃的創作空間。

琉璃工房南加州 藝廊Bloomingdale’s at South Coast Plaza一樓家居精品樓層(714) 436-8888。欲知活動詳情，歡迎致電美國琉璃工房 (909) 274-8987，讀者同時可上網www.liuliusa.com購買，消費滿200元美國境內免運費。