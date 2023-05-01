新建案只租不賣新趨勢 對抗房市停滯，長短租多元經營保值獲利！

在業界廣受好評的Castle Bay營建公司在Pasadena 新近完工了8單位西班牙風格的Condo，特與該建案的項目經理Kang王與讀者分享高速通膨之下新完工建案多元經營保值獲利的新策略。

這最新完工的8單位項目配合市府都市規劃的規定第一戶是1層樓比較小約788呎，其他7戶大約在1400-1800呎之間，都是三房四浴，每個房間都是套房。所有單位都帶家具包括床、沙發、餐桌、爐頭、洗衣機、烘乾機等提供拎包入住的便利服務。除此之外設計明亮新穎舒適，善加利用空間。因為每單位附帶雙車庫的建築相較現在聖蓋博谷區許多公寓式的建築，在市場上比較受歡迎。

Kang 表示，選在Pasadena投資 新建案有考慮到Pasadena 產業多元化有教育、金融、醫療、法律、教育、觀光 、零售等產業，客戶群廣，居住就業的市民族裔也相當平衡，比依賴單一產業及族裔的城市在經濟不穩定時可以分散風險受到影響來的小。該公司在Pasadena就有兩三個項目已經營運中。

就在該建案附近就有世界知名的一流大學包括加州理工大學、Art Center，還有帕薩迪納市立學院。醫療有相當優秀的杭亭頓醫院。全球著名的玫瑰花車遊行及玫瑰碗足球賽、杭庭頓圖書館、帕薩迪納老城的美食購物區都吸引來自全美及世界各地的觀光客。不論是在當地或鄰近地區工作或是觀光的遊客，都很容易出租。尤其是新房非常受歡迎，往往一推出沒多久就出租出去了。 Pasadena房屋出租收入相當穩定，現金流與貸款 可以平衡。在未來市場景氣較好之時也不排除出售的可能性，完全看市場的狀況決定。

在談到該建案時Kang表示，帕薩迪納市是洛縣歷史較久比較有規模的城市，在建案審查部分相當嚴謹。他也透漏當建築師交設計圖時，因原建築有百年歷史可能牽涉到歷史性建築的考量，市府花了一段時間核實又遇上疫情 全案受到影響。

Kang表示，之前有另外一個項目是自己蓋的，這個8單位項目是Kang第一次與Jay的Castle Bay營建公司合作。在與Jay連絡後，經過仔細評估自己蓋費時費力，與專業營建公司解合作省時省力又省錢。

他對Jay的Castle Bay營建公司讚賞有佳。由於Castle Bay營建公司在帕薩迪納己有數個成功建案經驗，與該市城市規劃及建築單位溝通順𣈱，整個建造過程及進度與銀行協調進度相當熟悉。從破土動工到獲得核准入住，只花了一年五個月。

Kang表示，該公司在聖蓋博谷區還有幾個開發案打算蓋好要賣，就碰上疫情，就開始細數評估採用長租及Airbnb多元化經營的可能性，結果令人驚喜。在項目完工後經過地產估值，再評估出租後的房租收入，將建築貸款成功重貸為房屋貸款。不但市值沒有縮水還增值，同時以長短出租獲得穩定豐厚的現金流支付貸款。他也提醒但不是每一家銀行都會這麼作。

Kang也分享經營Airbnb，他在客人入住時一定會先做一個Walkthrough，介紹房子與設備，回答租客 的問題，這不但提供更好的服務，同時也降低設備被破壞的可能性。經營Airbnb也有一定的風險，帕薩迪納市有不少大型旅館，為保護觀光產業並不是全是任何地方都可以做Airbnb只有開放某些特定點。只要政府法規有改變就會受到衝擊。另外他也碰到租客弄壞了爐頭修了$400，雖然可以向租客索賠但考慮到在平台上一旦有個差評以後生意都難做了，全部自行吸收，等於賠錢。還有現在能源費用高漲，Airbnb包水包電，租客進來盡情使用，所產生的開銷也只好由業者自行吸收。

Jay表示，這幾年高速通澎，食衣住行都在上漲，建築也不例外，建材成本、人事成本全部都在上漲。如果客戶跟他說照兩、三年前的價錢再蓋一戶，是不可能的。所幸他在業界信用良好與建材供應商及銀行之間的溝通順𣈱，建築進度掌控良好公司。有些規模較小的建商，因為沒有掌控好建築進度與建材供應、銀行資金的沒有協調好到最後都會影響到業主的收益，更慘的還有變成爛尾樓。像Kang這樣多元靈活的經營手法保值獲利，建築物業本身就是一個抗通膨的資產，等待市場好轉再考慮出售，在目前利息高漲的時刻，地產開發仍是極具優勢的投資，是許多開發商值得參考的成功案例。