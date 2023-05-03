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Yaamava'慶母親節 舉辦許志安演唱會

洛杉磯訊
流行歌手許志安。（業者提供）
流行歌手許志安。（業者提供）

加州首屈一指的賭場度假村 Yaamava'Resort & Casino at San Manuel表示，慶祝母親節，很高興能夠與大家回到原點重拾感動，一起見證華語流行歌手許志安在舞臺上的華麗回歸，13日（星期六）晚上 8 點在Yaamava 的新劇院 Yaamava Theater 舉行許志安演唱會。

歌迷們可以期待聽到安仔的經典名曲，以及最近由郭偉亮為他量身訂造的新歌 「人與人之間」、和由首次合作的小林製歌作曲「不枉」。經過沉澱和重新裝備的許志安將以其獨一無二的聲線，用心為大家唱歌，流露自然感動。門票價格從 68元起，可在YaamavaTheater.com 線上預訂。

30萬元百家樂錦標賽

除了許志安演唱會以外，Yaamava' 還將於5月12日和13日，舉辦為期兩天的30萬美元百家樂錦標賽，贏家一人通吃。在許志安演唱會的週末，到Yaamava'聽好歌，享受精彩的餐飲和娛樂節目，還有機會贏得大筆獎金和各種豪華大禮。

Yaamava'豪華度假村，擁有一棟樓高17層的酒店，具備432間客房和寬敞套房，高空泳池體驗、豪華的全方位服務水療和美容廳，以及便利的24小時房間用餐服務。每年將有數以百萬計的訪客能夠在此享受一流的度假村玩樂體驗，包括超過 6,500部老虎機、五間高額投注區、超乎想像的娛樂活動、各式各樣的餐飲、酒吧、酒廊選擇、多家豪華名店，以及慷慨的玩家獎勵計畫。

Yaamava' Resort & Casino 由聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority，簡稱 SMEA）全盤擁有和經營。賭場度假村位於加州高地Highland市，離洛杉磯市中心60分鐘車程，擁有面向聖貝納迪諾山脈的廣闊視野。在2021年，高山賭場和聖曼努埃爾幫部落政府業務部，獲全球工作場所文化權威認證為「最佳工作場所」。

瞭解 Yaamava' Resort & Casino 的更多訊息，可訪問 www.yaamava.com，並通過Twitter、Instagram、TikTok 和 Facebook 關注。Yaamava'Resort & Casino at San Manuel 的地址在777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話 1-800-359-2464。

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