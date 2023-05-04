康複力褐藻醣膠 母親節優惠中

「康複力 」褐藻醣膠。（業者提供）

日本 「康複力」褐藻醣膠正提供母親節 優惠，優惠期間買越多優惠就越多，還可索取產品資料和試用品。

康複力褐藻醣膠，結合科學及創新，使用通過數據驗證的成分，融合沖繩長壽飲食的藥理，來提供有效且溫和的保健食品。

免疫系統對每一個人的健康至關重要，然而它的運作隨著年齡而不斷下降，免疫系統非常關鍵。「康複力 」褐藻醣膠通過科學驗證，能有效支持免疫系統以及身體機能。

康複力褐藻醣膠由日本國立琉球大學研究團隊合作研發，主要功能為：促進健康的腸道免疫功能，幫助飲食消化吸收以及新陳代謝，增進體內抗酸化能力，避免發炎反應，提升身體防禦機制對抗異物質。

近年來如何針對癌症 患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力 」褐藻醣膠。

「康複力 」為三種天然成分萃取而成的複合配方， 主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡； 另一成分巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化；而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。