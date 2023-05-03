李秉信 易經人(醫)相學講座 共十二堂課

李秉信表示，「 麻衣云 : 有心無相相隨心生，有相無心相逐心滅」。相法和中醫診斷的結合，是授課的主題「易經人(醫)相學」。 (業者提供)

對於易經心法、紫微斗數、和子平八字，有三十年論命及教學經驗的李秉信(見圖)，將於5月13日(周六)下午3點，在阿市的天信佛堂（崇華堂道德會）舉行為期十二堂課「易經人(醫)相學」的講座。

李秉信表示，相法和中醫診斷的結合，是本次授課的主題「易經人(醫)相學」。 麻衣云 : 有心無相相隨心生，有相無心相逐心滅。 因此，習相者不僅得熟捻在觀人術中有形有相的「象數理」，更須讀懂潛藏在命盤最深處「無形無相」的「道」。

李秉信說，本次課程的教學目標，主要藉由觀察人的上相，中相及下相，面貌五官， 了解人的氣性才能， 吉凶禍福， 了解自己， 了解家人， 朋友， 上司， 部屬， 知人善任， 創造雙贏。更重要的是，藉著相由心生之理，能夠不斷調整自己的生命狀態，修正修行的方向。中國人所說的相由心生，正是這個道理。

這十二堂課課程內容設計， 主要是著重於面相學理論根據，以及中醫診斷的相學基礎。 相學用詞解說，耳， 額 ， 眉， 眼， 鼻，口，痣， 紋， 病，五官與個性，健康， 智慧。 並且會在課程當中，同時介紹，相法八卦 九州速斷秘笈 ，古相法六親定位圖 ，相法秘傳過五關，父母關，兄弟關，子女關，婚姻感情關，事業學業關，過山過海一百招。

授課中他會公開許多世人難以知曉的知識點及很多相師一直秘而不宣，正宗真傳，骨相心法及相學秘訣。李秉信說，學會本課程，可以讓你 一眼見相識人，從完全不懂手面相的門外漢開始，引導你進入識人學領域。讓你可以了解自己、認識他人，是職場上的良好工具。

在本次課程當中，行者可以學習到，如何使用最簡單的觀人術，認清周圍的人；那一種人財運亨通；那一種人霉運連連；那一種人帶桃花；又如何借面相來防止小人；如何一眼識人；本次課程在入門判斷，並在流年過五關的領域，有著精闢的講解，是一套「易經人相學」課程。

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