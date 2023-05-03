昌興珠寶 珍品薈萃 給母親一份節日驚喜

走在時尚尖端的Gucci系列珠寶，紛繁的花朵幻化成朵朵永不敗落的花卉珠寶合，彰顯春夏的色彩活力。(業者提供)

春夏之季， 佩戴一款屬於自己的珠寶首飾，不僅是點綴和裝飾，更是女性氣質和個性的體現。昌興珠寶代理世界頂級珠寶品牌，今年的母親節 ， 到昌興挑選一件充滿愛意的珠寶，銘記母親的奉獻，給最愛的她一份驚喜。

花朵，一直是珠寶設計師的靈感來源，來自義大利 的珠寶品牌Roberto Coin（見圖）賦予不同的寶石和貴重金屬嶄新的生命。Princess Flower系列珠寶自威尼斯宮殿藝術和後現代建築的線條中汲取靈感，結合百年歷史的薰陶以及優雅的現代感。系列採用白色鑽石、黑色鑽石、珍珠母貝、孔雀石、黑玉石及18K白金、黃金、玫瑰金等材質，製成項鍊、手鍊、耳環、戒指等。

由鑽石切割、排列而成的花朵，熠熠生輝，展現女性的細膩浪漫和雍容典雅，可精緻小巧，也可從容大器。腕上、指間、胸前，耳畔，佩戴的絢麗珠寶與時尚 達人的自信風采相得益彰，散發熱情、成熟的迷人魅力。

走在時尚尖端的Gucci系列珠寶，花朵出現在無數作品之中，紛繁的花朵幻化成朵朵永不敗落的花卉珠寶。粉色蝴蝶和花朵的柔美與K金和鑽石的魅力完美融合，彰顯春夏的色彩活力。

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