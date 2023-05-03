佳音社慶祝母親節 5/13晚舉辦慈母手中線活動

由佳音社主辦的「慈母手中線」活動，今年已是第32屆，將於5月13日（周六）晚間7點 至 8點30分在亞凱廸亞市佳音社舉辦，民眾也可在Zoom線上同時參與。

報名者可參加抽獎，親臨現場觀看的民眾賓還贈送母親節 禮品一份。線上觀看Zoom ID：804-256-4370，密碼：510510。這項一年一度的活動，由世界日報協辦及多家媒體支持，歡迎踴躍報名。

「慈母手中線」活動自1989年以來，因著內容豐富、寓教於樂、契合母親生活上的需要，受到母親們喜愛。今年的節目由金鐘獎導演黃以功總策劃，特別走訪了數位不同年齡、背景的媽媽們，來分享她們啟發人心的小故事，這些視頻都洋溢著「美」的分享、及「愛」的叮嚀，還有歡樂大抽獎。

歷屆的慈母手中線活動之所以能夠順利成功舉辦，係因受到各界的贊助和支持讓活動延續進行， 今年的活動贊助單位有林大衛保險、泛宇集團、楊安立律師事務所、Wealth Enhancement Group 、陳筱芬醫學 博士、福樂紀念公園、名校升學 教育學院 、匯豐櫥櫃 、Pacific Auto Co 、Lucky Seasons 、New Century Ins 、劉繼齡牙醫博士、昌興珠寶鐘錶集團、Dr.Dana Yuan、有愛裝修等。

今年歡樂大抽獎，廠商捐助的獎品豐富，包括中華航空公司贈送的一張往臺北的經濟艙機票，佳音社提供7份亞馬遜現金禮券，價值不一，最高$300。美國太子行三份精美的禮物籃，小林眼鏡行的男女名牌太陽眼鏡，三陽牌抽油煙機的電動按摩椅墊，寶玉軒的時來運轉項鏈，晶點水晶的香精三份，花哥百果園的優質菜蔬果苗等。中獎者需親臨至佳音社領獎。佳音社地址在601 Las Tunas Drive, Suite 102, Arcadia, CA 。

參加抽獎可發短信到：818-357-6015留下姓名、郵箱、地址。聯絡電話818-357-6015。