Michael 陳分析 目前退休金可以支撐幾年

大學助學金、稅務規劃專家，金融顧問Michael Chen 提醒，儘早做好規劃，以免退休後，沒有資金來源，不能好好的享受晚年生活。

他說，根據投資 公司Fidelity的研究，1972年年齡在65歲的夫妻，準備50萬退休金 ，那個年代的退休金相當於現在的6百萬。 Fidelity按照實際的市場投資回報，得到以下的數據。

如每年取用2萬，4%，退休金就可一直延續。每年取用5%，2萬5，退休金延續23年到88歲。每年取用3萬, 退休金可延續16年到81歲。如果退休金取用超過4%, 壽命越長，退休金也就沒了。

退休規劃越早越好，把目前的退休金(IRA、SEP、401k、403b)管理好，投資一定要保底，或變成年金。努力工作去賺錢，爲的就是退休後有養老金。在金融顧問的幫助下，做好投資理財。找到可以保底， 平均10年可以翻一倍，無論賺多少，都不需要交稅的投資工具。

為什麼401k以及403b不是最好的退休賬戶？為什麼SEP、 DB Plan不是最好的公司老闆退休賬戶？因為不保底，有市場風險。而且72歲起必須開始要取錢，取錢就要交稅。

如果想要在退休的時候有1百萬，每年有四萬的退休金可用，越早投資越好，讓錢生錢。 25歲每月節省285元作投資；35歲每月節省666元作投資； 45歲每月節省1700元作投資；55歲就要用每月5429元作投資了。