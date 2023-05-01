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方見堯律師5/6講座 談自立遺囑與資產規劃

洛杉磯訊

方見堯律師於5月6日(週六)下午4至6時，在聖瑪利諾市舉辦「免費法律講座」，講解自立遺囑與資產規劃相關問題，有意參加可電626-289-8299報名，座位有限，額滿即止。講座地點在2111 Huntington Drive, San Marino, CA。

方律師表示，什麼是「自立遺囑」的風險與「自立遺囑的大問題」，雖然自立遺囑可以節省金錢，但這是製造資產規劃陷阱，一般資產規劃律師，不願意看到一個家庭承受不必要的壓力和費用。自己成立的遺囑和網上成立遺囑，往往會給家庭帶來麻煩。

方律師說，一個自助資產規劃服務有三個不同的組件，它們由同一個文件組成，只是名稱不同。這些組件遺漏了一般人不會問的有關資產規劃文件。即使是律師，假如他不是資產規劃範疇的律師，他也知道需找資產規劃律師來成立遺囑。對於那些經濟和個人生活複雜的人來說，自助式服務無法解決資產規劃問題。如果擁有超過一定水平的資產，而不與專業人士合作，那就要看他是否願意承擔高昂代價的風險。

如有些人可以在網上完成報稅，因為他們從雇主那裡得到簡單的稅表。如出現錯誤，美國國稅局會發信，通知他們可能需要支付罰款或支付未正確支付的稅款。但如你的資產計劃不起作用，你將永遠不會知道，但你的家人會知道，而且他們要承擔後果。

良好的資產規劃就是表達我們的意願，預備好的文件和這過程能達到許多目的，如避免法庭干預你的家庭生活、減少管理上的混亂、減少或消除不必要的費用和延誤。

四個基本規劃文件是遺囑、財務授權書、醫療授權書、及信託。如希望使用其中任何一個透過自助網站成立的文件，就要準備在網上填表格。每個州都有自己的法律來處理遺囑認證，確定你所填寫的表格在你所在州必需有效。其他自助網站有一些文件，只有你購買高端服務才提供。其他提供律師諮詢，但有些人認為如果所謂律師諮詢，只是一系列通過在線應用程序得到預先寫好的答案，那不是真正的律師諮詢。

自助遺囑的問題，在於知道我們希望由誰去繼承我們的資產，但不知道我們的州法律是否允許這樣做。關於遺產分配和遺囑認證的判例法，並不是一般人會知道，這是與經驗豐富的資產規劃律師交談的原因。

稅表 報稅 國稅局

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