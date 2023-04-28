人生重要里程碑，畢業禮品精選！

穿著學士服、戴上學位帽踏上舞台領取高中或大學文憑，是一個非常重要的時刻，畢業生的辛勤工作和成就無庸置疑地值得慶祝。畢業禮物的期望值往往很高。

無論是標誌性和永恆性的禮物，例如一只名表或一件設計師珠寶，或者選擇實用家居或旅行用品，符合畢業生個人口味的禮物，就能讓他們發光發亮，輕鬆時尚 地過渡到生活的下一個階段。 南海岸廣場收集了十二種禮物，適合各種畢業生——無論他們是在上大學前花夏天旅行，還是投入期待已久的實習，或者開始他們的職業生涯，這些禮品建議的任何一件都會讓他們發光發亮。

Santos de Cartier 手錶

2018 年，卡地亞 (Cartier) 重新推出了其標誌性 1904 年首次亮相的 Santos 手錶。雖然最初是為男士設計的，但很快人們就發現其方形表殼和圖形羅馬數字使其成為男女通用時計的理想選擇。Santos de Cartier 系列的最新成員是這款大型精鋼表款，配備藍色條紋錶盤和相配的表圈。39.8 毫米表殼搭載自動上鏈機芯，並配備兩條錶帶：一條為鋼質，另一條為藍色橡膠，可通過卡地亞專有的「快速切換」系統輕鬆更換。

在 一樓Jewel 和 Carousel Court 之間 714.540.8231

Thom Browne（湯姆·布朗）

平紋西裝外套

以男裝界最炙手可熱的名字之一Thom Browne開始他的畢業後衣櫥。左袖略微縮水的款式和 4-bar 同色系條紋細節盡顯現代氣息。炭灰色編織確保清爽、永恆和百搭。意大利製造，100% 羊毛。2 樓，近Saks Fifth Avenue 714.410.8485

Hermes(愛馬仕)

全背背包

中性色調帆布和小牛皮相結合，打造出一款散發時尚現代氣息的背包。這件單品配有一個隨著時間的推移而變得更好的皮革手柄，包括拉鍊主隔層、存放筆電後隔層、兩個外後袋、一個隱藏側袋和一個用鑰匙扣鈎和皮革繩扣及清點標誌性「H」皮革貼片。

1 樓，近Nordstrom

714.437.1725

Gucci(古馳)

GG壓花托特包

畢業生在新工作中以一個別緻、優雅且緊跟潮流留下良好第一印象。GG 壓紋托特包採用焦糖色皮革製成，通體壓紋飾有 Gucci 標誌性的雙 G 標誌，提手或標誌性紅綠條紋肩帶非常適合攜帶筆電和其他必需品。棉質亞麻襯里包括 1 個開口袋和 1 個拉鍊袋。

2 樓，在 Jewel 和 Carousel Courts 之間

714.557.9600

Louis Vuitton（路易威登）

Horizo n 55 拉桿行李箱

畢業無疑是個成人禮，一件特別令人喜愛的禮物感覺是一個儀式時刻：第一件重要的行李是畢業生永遠擁有的東西，LV的 Horizo n 55 滾動隨身包，採用品牌標誌性Monogram 塗層帆布製作，牛皮飾邊頂部和側面皮革手柄和四個緊湊的輪子。名牌還可讓這件作品更個性化。

2 樓，近Nordstrom 翼

714.662.6907

Prada(普拉達)

Saffiano 肩帶皮革錢包

這款可拆卸鏈條肩帶採用黑色小牛皮製成的Saffiano 皮革錢包百搭又別緻，無論上大學還是開始職業生涯肯定讓她受歡迎，又可將這件標誌性的單品塞進手提包或背包中，或用隨附金鍊或可調節腕帶單獨攜帶。配有磁扣和金色金屬字樣的Prada 標誌。

2 樓，近Jewel Court

714.338.2200

Tiffany & Co.（蒂芙尼公司）

結環

Tiffany的Knot系列將時尚與前衛元素相結合，打造出既年輕又經典的單品。採用交織玫瑰金製成，並以精確的角度鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，最大限度地展現每顆寶石的光彩，適合全年佩戴，象徵著送禮者和接受者之間聯繫。

1 樓，在 Jewel 和 Carousel Court 之間

714.540.5330

David Yurman（大衛·雅曼）

Cable Edge 再生18K 金手鍊

Z 世代熱衷環保，這款 David Yurman 繩索手鍊成為理想禮物。Cable Edge 手鍊將現代風格與 Yurman 標誌性的 Cable 造型融為一體，採用回收的 18 克拉黃金製成，盒形扣，可雕刻且易於佩戴，其經典款式使其非常適合堆疊或單獨穿著。

2 樓，在 Jewel 和 Carousel Courts 之間

714.444.1080

Mikimoto（御木本）

Akoya養珠18寸兩件套

畢業生一定擁有一件永恆優雅的單品：Mikimoto 18 英吋精緻 Akoya 珍珠項鍊，套裝出售，包括一對珍珠耳釘。因為Julia Garner和Harry Styles等明星在紅地毯上佩戴珍珠，珍珠目前位居榜首，這款超經典的套裝包括 18 克拉白金項鍊扣和耳環支架，搭配 T-襯衫和牛仔褲或時尚的黑色連衣裙。

1 樓，近Nordstrom

714.424.5440

Saint Laurent（聖羅蘭）

橢圓弧圈耳環

無論去上課、去辦公室或與朋友外出，這款意大利製造 Saint Laurent 橢圓弧圈耳環，採用黃銅製成，帶有對比鮮明的奶油色琺瑯邊框和柱扣，刻有「Saint Laurent Paris」字樣。

2 樓，Jewel 和 Carousel Court 之間

714.429.0101

Z Gallerie （Z畫廊）

Mykonos Tray米科諾斯托盤

藝術畢業生總渴望既別緻又高度個性化的裝飾為個人空間注入活力。加入當前對中世紀現代設計的熱潮，Z Gallerie 的 Mykonos Tray帶鍍金邊鏡面玻璃托盤直徑23.6 英吋，適合放香水和化妝刷到展示時尚玻璃器皿等各種物品。

1 樓，近Macy's Home Store

714.850.1081

CB2

Watt鉸接式落地燈

無論是裝飾宿舍還是第一套公寓，畢業生都欣賞兩個關鍵元素：風格和適應小空間的能力。這款 Watt 鉸接式落地燈採用拋光鎳製成，佔地小，適合狹小空間。其三個鉸接式臂飾有黑色類似琺瑯的色調，可放置在各種角度以打造定制燈光設計。

3 樓，家俱大樓

949.308.7100