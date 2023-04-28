We Can Do This健康家庭小貼士 協助快樂享春日

時值春季，白晝漸長、氣溫回暖，適合民眾進行春季大掃除，呵護全家身體健康。為此，「We Can Do This」預防疫情宣傳教育活動中，總結了春季清潔、健康與保健的重要小貼士，協助民眾為一整年的快樂時光做準備。

• 清潔頻繁接觸的表面。清潔家中的各類表面，有助於防止可能致病細菌（包括新冠肺炎 病毒及其他病毒）的傳播。應定期清潔頻繁接觸的表面（如電燈開關、門把手及檯面），尤其是在客人離開後。使用含肥皂或洗滌劑的家用清潔劑，確保徹底清除可能致病的細菌。

• 擦拭電子產品。大多數人都會記得給手機消毒，但很容易忽略遙控器、鍵盤、平板電腦及其他電子產品，這些物品也應擦拭乾淨，防止細菌滋生。清潔過程中，務必遵循製造商的說明與建議。

• 大事化小、化整為零。大掃除是一件很繁瑣、很辛苦的事情，無需一次性全部搞定。可以將它分解成每天每項 10 分鐘的小任務，例如擦拭櫃檯、洗衣服或用真空吸塵器清理百葉窗。「小目標」易於完成，又不會感到壓力。

• 通風更健康。春季是檢查空氣濾網的好時節，檢查它的狀況如何，必要時進行更換。如此有助於減少家中的空氣污染物與病毒微粒，防止疾病傳播。此外，可以考慮增加一台可攜式空氣淨化器，在改善通風的同時，還能減少人們在呼吸、說話、唱歌、咳嗽及打噴嚏時排到空氣中的細菌。

• 整理藥箱。花點時間查看藥物的有效期，購買可能需要的新藥品，如鼻腔噴霧劑、抗過敏藥及急救用品。考慮多準備幾個新冠肺炎的家庭檢測 試劑盒。許多醫療產品（包括家用新冠肺炎檢測試劑盒）都涵蓋在保險或彈性醫療開支帳戶中，春季是囤藥的最好季節。

• 接種最新COVID疫苗 。今年春天，相信沒有人願意再受COVID的困擾，建議接種最新疫苗，保護家人健康。無論孩童還是成年人，如果你最後一劑新冠肺炎疫苗是於 2022 年9 月前接種，現在就可以接種最新版本疫苗。

「隨著天氣變暖和春天的全面到來，現在是確保你將健康和福祉放在首位的好時機。」加州大學聖地亞哥分校的神經科醫生 Dillon Chen 博士說：「做到這一點的一個重要方法是，確保你獲得了免費的、更新的 COVID 疫苗，即使你已經感染過 COVID，它也可以增強你的免疫系統。」

如需瞭解有關新冠疫苗的更多資訊，可尋找附近的疫苗接種點，並瀏覽 vaccines.gov，或將郵政編碼以短訊形式傳送至 438829。