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李晶晶牙科診所 位鑽石吧/西柯文納

【鑽石吧訊】

「李晶晶牙科診所」是由李晶晶牙醫博士等多位資深牙齒專科醫師、主持的一家牙科診所；診所位於鑽石吧和西柯文納。

該牙科診所精通牙周病治療、人工植牙、牙齒矯正、牙齒美容、假牙、隱形牙齒矯正(Invisalign)、智齒拔除等領域。李晶晶醫師曾任職於密歇根大學牙醫學院，擁有20年臨床和教學經驗，李醫師專精高難度植牙植骨手術，已經完成近萬例植牙病例，擅長四合一植牙，即拔牙、植牙、植骨和假牙一次完成。

診所內設備先進，嚴格消毒，擁有超低輻射三維數碼X-光機，為患者提供高品質的牙科服務。

為方便病患，其牙科診所接受老人健保計劃、紅藍白卡、以及包括中心健保、藍盾健保、聯合健保、藍十字健保、Well Care、Health Net 和Scan在內的多種福利，如洗牙、植牙諮詢、牙周治療等。

診所中文專線909-908-8905，和909-869-1098，鑽石吧地址為3333 S. Brea Canyon Rd., #121, Diamond Bar, Ca，西柯汶納地址為2707 E. Valley Bl., #301, West Covina, Ca 。

健保 鑽石吧 手術

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