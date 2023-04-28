豪杰 參加高中生商業企劃競賽獲三大獎

產品組的冠軍。

豪杰訓練中心於日前帶領學生參加一年一度，在Layola Marymount University舉辦的ProjectEcho競賽，共獲三項大獎。

這項培養高中生商業企劃的競賽，以往都在UCLA的Anderson 學院舉辦。今年豪杰的學生榮獲的大獎如下：1.產品組的冠軍（First Award for Products）獲獎學金$2,000.(見圖)。 2. 社會工義組的冠軍（First Award for Social Items）獲 獎學金$1,000。3.社會工義組最具影響力獎（The Award for Social Impact Items)。

豪杰訓練中心表示，他們從2016年開始，帶領學生組成不同的企業家團隊，參加全美不同的商業企劃競賽。日前（4月23日）這場由Layola Marymount University和非營利組織團體 Project Echo (Entrepreneurial Concepts Hand On) 合作舉辦的「培養企業家,商業企劃競賽」，是每年南加州 最大的一場比賽，豪杰的學生年年獲獎，是這個比賽的常勝軍。

豪杰訓練中心創辦人周主任指出，每一個孩子都是獨一無二的，「培養企業家訓練課程」是能發揮孩子獨特人格魅力，展現特色Specialty和與衆不同Uniqueness 的學習培養課程。豪傑學生大部分進入頂尖私立大學(錄取率低於百分之二十，畢業生就業率非常高的大學) ，這些學生至少有三年到四年的培養企業家訓練課程和比賽的經驗。這是學生在校內校外的課外活動中，含金量高，並且讓長春藤名校和頂尖私立大學眼睛為之一亮的活動。

這項經歷能讓學生和藤校、頂尖私立大學在面試過程中，展現自己處理周遭能力（Abilities），智慧（Intelligence）， 深度（Deepness）的議題，也是自己在申請每所大學的過程中，累積加分指數，為自己爭取高額獎學金By Merit Basis的重點關鍵項目。

周主任說，許多藤校和頂尖私立大學，在學生導覽Student Tour 過程中，也會清楚明白的告訴學生，學校希望在申請者的身上，找到具有「培養企業家資歷」這個亮點的項目。大部分藤校和頂尖的私立大學，已經有培養企業家實驗室，任何學生做出來好的商業企劃案（Business Proposal），一旦得到指導教授的青睞，大學就會撥款投資，幫助學生邁出創業的第一步，也有許多頂尖的私立大學有企業家專業科系，幫助學生往創業的方向發展。

周主任說，豪杰訓練中心專業培養學生主攻藤校、頂尖私立大學、醫學 院，不同於傳統華裔補習班，打破傳統亞裔 社區成績掛帥，補習不斷的教育模式。一年只招收一班的「培養企業家訓練課程」現在開始接受報名，有興趣的家長或學生可連絡豪杰訓練中心，電話 626-574-0101。