日本富士健康館母親節酬賓 買按摩椅送桑拿房

日本富士健康館推出買按摩椅贈送養生減肥排毒桑拿房活動。（業者提供）

日本 富士健康館即日起舉辦慶祝母親節 大酬賓，減價六折，先到先得，售完為止。並有母親節買一送一大贈送，即買按摩椅贈送養生減肥排毒桑拿房一台（市價1488元）。

該健康館表示，轟動市面的按摩椅 FJ-8500 ，是至尊豪華紳士高檔轎車計設計品牌按摩椅，於今春美國電子消費展中造成搶購。

該健康館說，居家期間，如何保持活動、舒解壓力？他們推出2023年AI人工智能黑科技，老闆級Dr. Boss醫療按摩椅FJ-8500，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。此按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，在家輕鬆享受，且透過肌肉 放鬆與被動運動的雙重好處，還能藉由增進血液循環，達到促進新陳代謝，幫助減壓放鬆與淋巴排毒。

健康養身專家DR. FUJI 表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的人，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解問題。

日本富士健康館，連續在美國有銷售超過22年的專業經驗，是多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團，甚至Google官方的按摩椅主要供應商。公司還推出24期分期付款，每月付366元，零利息 (一次付清 7999元) ，全面保修十年且3年免費，是很好的健康投資。母親節大贈送，買一送一，贈送可養生、減肥排毒桑拿房一台。

查詢產品詳情電626-241-6828，日本富士健康館 Rowland Heights 旗艦店在 1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca。