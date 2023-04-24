像印又抽獎啦！ - 註冊就抽【像印IH 電磁加熱電飯煲】

體驗高端頂級像印IH電磁加熱電飯煲 ，智能精煮，鎖住米飯營養，香噴噴，好吃到幸福感滿滿！

歡迎參加百年品牌日本 像印，舉辦的像印IH電磁加熱電飯煲抽獎活動，產品型號IH 電磁加熱電飯煲（NW-QAC10/18），日本製造，獎品NW-QAC10（價值$388）。

全新像印IH電磁加熱電飯煲（NW-QAC10/18）由日本製造。採用先進的帶有集成控制面板的平頂設計，卓越的IH電磁加熱技術，產生的良好高熱量，可鎖住米飯營養，讓米飯香甜蓬鬆，口感更美味。操作簡單，智能便捷，烹飪多樣。

像印IH電磁加熱電飯煲，可勝任多功能任務，菜單設定操作簡單通用。不僅能煮白米飯，更能勝任多種不同的米種。當然包括白米、雜穀米、壽司/糯米飯等，更包含茉莉香米、以及快煮茉莉香米功能，稀飯、糙米、GABA糙米、燕麥、藜麥等「慢燉」和「快煮」等功能。在「蒸煮」設定下，可使用隨附的不含BPA的蒸盤配件，同時烹飪蔬菜 ，臘腸，蠟肉，香菇等。

全新像印IH電磁加熱電飯煲，時尚 的黑色，方型的設計，富於現代感的外觀，非常高端。黑色厚球形內鍋，雙層不粘塗層，集成蒸汽孔，便於清潔，方便的自清潔功能，可減少異味。隨附配件有蒸盤、自立式飯勺和量杯。

易於使用的LCD控制面板，帶有時鐘和延遲定時器，可拆洗不銹鋼內蓋，自動保溫長達12小時、延長保溫長達24小時，和再加熱功能，米飯吃起來還是跟剛煮出來的一樣好吃。絕對是居家廚房必備，高大上。

像印IH電磁加熱電飯煲，電磁加熱火力更大，讓每一粒米都能夠均勻的透過熱對流熟透，讓米飯風味更佳。該款更加分的是集成蒸汽排氣罩，可防止水蒸汽四濺，傳感器能確保電飯煲機身設置正確。獲cETLus認證，經過測試符合FCC標準。

小編我喜歡吃米飯，對電飯煲的要求非常高，也用過不同品牌的電飯煲，最中意的還是像印，不愧是百年品牌，不論煮什麼米都好吃。

像印IH電磁加熱電飯煲線上抽獎活動，將從5月22日開始，6月20日截至。獎品抽出時間，6月30日（週五），由世界日報 負責抽出幸運中獎者，獎品1台，獎品NW-QAC10（價值$388）。獎品會在30天內寄出。