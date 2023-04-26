國際華人律師事務所 加州家庭法十佳律師

國際華人 律師事務所(Law Offices of John Kitta & Leon Mezzetti Jr.)團隊有豐富的學術經歷，也有信心來深入簡出地解釋複雜的法律，該所律師John Kitta曾任地方檢察官，曾被評為加州 2019年度家庭法十佳律師。

John Kitta律師畢業於聖克拉拉大學，擁有工商管理碩士學位，自1976年獲得法學博士，他一直在加州從事法律，並已代表出席了無數法庭案件。在法律界長期的成就和輝煌的戰績，在加州有法律的問題都可以為大家提供幫助。

國際華人律師事務所為廣大客戶提供全面、準確、專業的法律服務，服務範圍涵蓋移民 法、婚姻法、房地產法、商業法、遺產法、刑事法、人體受傷、勞工法、美國留學等領域。

該律師事務所表示，在移民案件中，全力為客戶爭取到最高的成功率，因為他們是走在法律最前線，根據實事揚長避短，為客戶尋找一條適合他們的身份之路。他們對於婚姻法的策略是，在訴訟期間保持專業和外交的姿態，為客人爭取有利的解決辦法。他們代表客戶，處理加州高風險的房地產、商業法和勞動法糾紛。代表客人處理了數百萬美元的業務合同，做到不戰而屈人之兵。也在加州為人體受傷案件客人，爭取到了數百萬美元賠償。他們有美國留學中心團隊，送中國學生到美國深造，量身定制留學計劃，移民律師和前美使館官員為你簽證護航。他們的法律團隊會隨時為大家提供多種糾紛解決方案，專注於客戶的法律策略，都基於讓客戶獲得最大利益為主要目的。

國際華人律師事務所在加州的巴沙迪那市、佛利蒙特市、奧克蘭市等都設有辦公室，服務涵蓋整個加州，如有任何律法問題，可電626-893-6248或電郵至[email protected]，可以提供免費諮詢或幫助。巴沙迪那市辦公室地址在117 E. Colorado Blvd., #612, Pasadena, CA，也可登陸網站www.lawofficeforchinese.com瀏覽相關資訊。