北美現代汽車 為亞裔市場製作首支原創廣告

首支原創廣告截圖。

北美現代汽車 與亞裔 廣告公司TEN Advertising合作，為美國亞裔市場製作了首支原創廣告。這支名為「我的親人，我的女婿」的廣告己世界新聞網、電視和社交媒體上播放。

北美現代汽車首席行銷官Angela Zepeda表示，該公司第一支亞裔廣告強調家庭價值觀，講述一位準女婿藉由與現代Tucson一起創造的難忘時刻，獲得未婚妻家人，尤其是岳父的信任的情感故事。現代汽車能與TEN Advertising合作，更深層與美國亞裔觀眾建立真實、包容，且深具文化意義的聯繫。

TEN Advertising創始人兼總裁Karen Park表示，作為北美現代汽車的美國亞裔市場廣告公司，很自豪能夠代表一家致力於與講不同語言的多元化消費者，建立真實關係的品牌。通過一個準女婿組建新家庭的故事強調家庭紐帶與和諧，以及關係永續的重要性。該廣告片的創意概念與媒體策略是由TEN Advertising構思，廣告則是由贏得包括克里奧廣告大獎（Clio Awards）在內許多廣告獎項的韓國導演 YK Kim執導，在洛杉磯Castaic Lake地區拍攝，成功地捕捉故事中尷尬且溫柔的時刻，創造一個能與美國亞裔族群相共鳴，並且跨越文化界限的願景。

TEN Advertising由有28年亞裔行銷經驗的資深人士Karen Park於2010年創立，是一家女性所有經營的獨立亞裔廣告公司，為針對美國增長最快的亞裔消費者的企業，提供全方位的行銷和廣告服務，藉由深思熟慮的溝通與精心策畫的推廣計劃，來提升美國亞裔消費者的價值與地位，並通過深入的文化情報與市場見解指導其客戶，以達成行銷目標，以文化相關的方式準確傳達客戶的品牌信息。

現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。