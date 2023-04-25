金牌科學 培養孩子對科學的興趣 進入名校

【洛杉磯訊】科學奧林匹克競賽（Science Olympiad）是美國通過舉辦競爭性的科學比賽、以促進科學教育 的全國組織，也是美國大學認可的比賽。金牌科學（Gold medal science）十幾年來，帶領初高中學生在此項競賽中獲得眾多獎牌，順利進入理想大學。科學比賽特殊培訓班目前正在招生 中，招收7至12年級學生。

金牌科學表示。所設比賽特殊培訓課程有：培養學生創意靈感，動手能力。學習製作科學比賽項目，參加各種科學比賽。用最短時間最高效率，取得最大成績。並特別為來美不久或英文不好的中國學生，選擇合適的比賽項目，使學生們跟本地優秀學生一樣具競爭力，十幾年來的比賽中，所有參賽學生全部獲獎。

科學奧林匹克競賽是美國最大的科學比賽活動。每年有來自全國50個州的近7000個學校參加，僅學生人數就在十萬人以上。從如此大規模的全國性科學比賽活動，可以看出美國科學技術的群眾基礎和普及性，從科學比賽中不斷展現出的令人驚嘆的高超技術，同樣展現出從普及到高級的完美鏈接。

該校負責人秦老師表示，科學比賽包含了許多不同的項目，科學競賽是教育家和比賽設計者們為不同年齡段的學生們精心設計，大多數學生都有可以參與的比賽項目。從小學，初中到高中，學生們重在參與，在參與中成長，不斷獲獎中成就人才。參加科學比賽還是一個很好的課外活動，組建學校的Science Olympiad Club，帶隊參加比賽，很好地鍛煉領導能力和團隊能力；在激烈競賽中獲獎，給自己一個獲得榮譽和自信的機會，是進入名校之路。

高等大學對於新生入學的總體評估，不但看重學生的成績，科學比賽更是各個大學發現人才的重要依據。美國全國奧林匹克科學比賽金牌學生，均被名校錄取。

在美國奧林匹克科學比賽，加州 奧林匹克科學比賽中，金牌科學學生獲獎無數。該校提供升學規劃資訊，指導學生整體規劃，選修課程，課外活動，領導能力培養，申請獎學金等，為學生進入理想大學提前做好準備。

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