我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

華美銀行第一季財報亮麗 淨利達3.22億元

【洛杉磯訊】

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）公佈今年第一季財報，淨利達3.224億元，每股盈利2.27元，去年同期分別為2.377億美元和1.66美元。每股盈利較去年同期增長37%。截至3月31日總貸款創新高達489億元。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，無論是順境逆境，領先同業的盈利能力和優於同類銀行的資本比率，都是該行獨特的優勢。儘管在3月中發生了銀行業和市場動盪，華美銀行仍然以優異的表現完成第一季度，銀行平均資產報酬率達2.0%，平均有形股東權益報酬率達22.9%，均高於行業平均水平。

淨利差為3.96%，維持在健康水平，資產品質一如既往地出色，年化呆帳消除比率僅為0.01%。得益於強勁的盈利表現，銀行的各類資本比率均有所成長，其中，總資本比例提升至14.5%。該行的資產負債表使其脫穎而出。貸款組合十分多樣化，且分佈於各個行業和領域；同時，該行存款實力強勁，存款帳戶數量龐大，55萬多個存款帳戶來自於個人、小型企業、非營利機構，以及企業客戶。銀行的資本雄厚，流動性強，他有信心在未來繼續取得亮眼的成績。

華美銀行的全部監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也高於區域性銀行和全國性銀行的平均水平。截至2023年3月31日，第一類資本比率（CET1）增長至13.06%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）增長至14.50%。

華美銀行董事會宣佈，將於5月15日派發2023年第二季度普通股現金股息，股息為每股0.48元，股東將依其於2023年5月1日的持股份數獲派股息。

股息 貸款

上一則

洛縣商業街 一夜10餐廳被洗劫

下一則

南加2華女剛買限量包 上車就被搶

延伸閱讀

華美銀行今年首季度財報淨利達3.22億元

華美銀行今年首季度財報淨利達3.22億元
東西方音樂人聯袂為美國華裔歷史發聲　林俊傑與安德森·帕克為以華美銀行為核心紀錄片獻唱

東西方音樂人聯袂為美國華裔歷史發聲　林俊傑與安德森·帕克為以華美銀行為核心紀錄片獻唱
台塑王文祥遭抹紅 右翼媒體報導惹議

台塑王文祥遭抹紅 右翼媒體報導惹議
華美銀行跨域傳遞亞裔光輝融合電影與音樂展現團結與理解

華美銀行跨域傳遞亞裔光輝融合電影與音樂展現團結與理解
華美銀行紀錄片The Bridg 林俊傑、帕克獻唱主題曲

華美銀行紀錄片The Bridg 林俊傑、帕克獻唱主題曲
華美銀行紀錄片The Bridge 主題曲In The Joy林俊傑與格萊美獎得主安德森·帕克獻唱

華美銀行紀錄片The Bridge 主題曲In The Joy林俊傑與格萊美獎得主安德森·帕克獻唱

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

2023-04-18 13:59

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅