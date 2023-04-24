華美銀行第一季財報亮麗 淨利達3.22億元

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）公佈今年第一季財報，淨利達3.224億元，每股盈利2.27元，去年同期分別為2.377億美元和1.66美元。每股盈利較去年同期增長37%。截至3月31日總貸款 創新高達489億元。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，無論是順境逆境，領先同業的盈利能力和優於同類銀行的資本比率，都是該行獨特的優勢。儘管在3月中發生了銀行業和市場動盪，華美銀行仍然以優異的表現完成第一季度，銀行平均資產報酬率達2.0%，平均有形股東權益報酬率達22.9%，均高於行業平均水平。

淨利差為3.96%，維持在健康水平，資產品質一如既往地出色，年化呆帳消除比率僅為0.01%。得益於強勁的盈利表現，銀行的各類資本比率均有所成長，其中，總資本比例提升至14.5%。該行的資產負債表使其脫穎而出。貸款組合十分多樣化，且分佈於各個行業和領域；同時，該行存款實力強勁，存款帳戶數量龐大，55萬多個存款帳戶來自於個人、小型企業、非營利機構，以及企業客戶。銀行的資本雄厚，流動性強，他有信心在未來繼續取得亮眼的成績。

華美銀行的全部監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也高於區域性銀行和全國性銀行的平均水平。截至2023年3月31日，第一類資本比率（CET1）增長至13.06%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）增長至14.50%。

華美銀行董事會宣佈，將於5月15日派發2023年第二季度普通股現金股息 ，股息為每股0.48元，股東將依其於2023年5月1日的持股份數獲派股息。