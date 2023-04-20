不可錯過的花卉聖宴！

南海岸廣場 Fleurs de Villes VOYAGE花展23日結束！

南海岸廣場將於4月19日至23日在珠寶廳舉辦第四屆世界聞名的Fleurs de Villes VOYAGE（法文意思是城市之花旅程），由各商家、組織贊助及南加州 頂級花卉設計師創造的各國特色的鮮花服飾探索之旅。同時第33屆南海岸廣場的加州春季花園展在4月20日至23日在其家俱大樓（Crate & Barrel/Macy's Home Store）舉行。

南海岸廣場行銷總監Debra Gunn Downing表示，這場令人讚嘆的5天花卉盛宴有超過18個人體模型用新鮮花卉佈置服飾和背景置為特色，慶祝世界各地文化。 花卉設計師將從中、日、韓、歐美巴黎和義大利 獲得靈感，用花卉設計來說各國文化的故事，透過鮮花將世界連線。

寶爾博物館 也贊助了花卉人體模型，董事長施劉秀枝由媳婦Nancy 施、財務長Thuy、藝術總監Ron Shadowhorse、公關主任Kelly Bishop 一同出席。其設計師Keith J. Laverty 透露共花了27小時完成，從頭飾到鞋子全部用花卉裝飾。

除了Fleurs de Villes的標誌性花卉人體模型外，還可以欣賞Canada Goose、REISS和Mikimoto展出的令人驚歎的店面裝置，在美麗的阿斯頓·馬丁花卉打卡站自拍、南海岸廣場週末花卉市場購買鮮花，觀賞花卉演示，票選最喜歡的人體模型，還有機會在麗思卡爾頓拉古納尼格爾贏得豪華住宿。

另外別錯過位於 Laguna Niguel麗思卡爾頓酒店和謝爾曼圖書館和花園熱帶音樂學院展出的兩個美麗的新鮮花卉人體模型。

另外在南海岸廣場家俱大樓的加州春季花園展有超過35個獨特的植物和花園供應商，及由南加 州頂級景觀和園藝組織與南海岸廣場家庭精品店包括聖安東尼學院（Mount San Antonio College Horticulture）、Crate & Barrel 、CB2、Pottery Barn、West Elm、West Elm、Mitchell Gold + Bob Williams、Crate & Barrel、Pottery Barn Teen合作設計的8個25英尺令人身心愉悅創造獨一無二的戶外生活空間展示。在居家辦公的時代給予許多啟發！