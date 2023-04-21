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最佳牙科 植牙臨床經驗豐富

洛杉磯訊

近幾年，大家對植牙有了越來越多的認識。最佳牙科院長金聖九醫師有著豐富的植牙臨床經驗。診所設備先進，3D-CT 掃描精準診斷；通過植牙，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，達到保有真牙，且美觀，堅固耐用，為現代科技的一大貢獻。

金聖九醫師談到，無論持有紅藍卡還是白卡，或者是其他醫療保險，患者在看牙醫時，一定是因為他們牙齒不舒服。但因醫療保險以及保險公司的不同，有些保險可以立即開始治療，有些需要獲得保險公司批准後才可治療。

為了減輕患者的疼痛，給患者做了應做的治療，但有些保險公司會不認這筆帳。要如何向患者解釋，患者會否理解牙科治療中每個醫療體系的複雜情況，保險公司是否會支付跟你投保的項目有關，甚至同樣的一家保險公司也可能有數十種認證標準。

因此建議患者根據牙齒區域設置優先治療方案，並向工作人員說明治療可負擔的費用。診所工作人員會向患者詳細解釋治療的費用。並且在收到患者的簽名後，再開始治療。

金聖九醫師提醒大家，如有牙齦發炎要即時就醫，如牙齒周圍牙肉，變得紅腫，腫脹中的牙齦通常會在刷牙的時候流血。時間久了會變成牙齦炎，很容易轉變成牙周炎。當牙周炎越來越嚴重的時候，牙床骨骼會流失，會讓牙齒變的鬆動，如果持續惡化，牙齒就會脫落，嚴中的病患牙齒全部掉光。

最佳牙科專精種植牙(包括牙冠)， 根管治療 ，牙根治療 ，牙齒美容，牙齒漂白，智齒拔除，牙齦治療，補骨等。洽詢電話626-810-0882，地址18887 Colima Rd. Rowland Hts. CA 。接受Medical，Medicare，各類PPO保險。

醫療保險 紅藍卡 白卡

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