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5/7書香滿堂活動 一個分享與交換好書的平台

洛杉磯訊
世界文化藝廊外觀。
世界文化藝廊外觀。

你有讀過的好書想跟別人分享？書架上放不下的書，不知道該送給誰？歡迎參加5月7日（星期日）下午1時至4時30分，在世界日報四樓展廳-世界文化藝廊（見圖）舉行的「書香滿堂」活動。

這項活動是由北美南加州華人寫作協會與世界日報聯合舉辦，是一個分享與交換好書的平台，歡迎大家帶著你讀過、想與人分享的好書一起參加，愛書人也可以來淘寶，帶幾本值得收藏的優良書籍回家慢慢品嚐。

散文及新詩作家邱瀟君聞訊慨允從她書架上的書籍捐出150本贈給愛書人，因為「能賦予書籍新的生命，太開心了。」

7日下午2時也將宣佈「第二屆北美洲文苑文學獎徵文比賽」辦法。二時三十分並有古玉專家周述蓉博士的「古玉展示及解說鑑定絕竅」。

「書香滿堂」活動同時展售南州華人寫作協會最新出版的「2023年文苑雜誌」、戴鴻超教授回憶錄「百分之五最幸運的人」、廖茂俊教授剛印好的新書「尋找記憶中的故事」，以及知名作家吳宗錦、嚴筱意、宋久瑩、鍾一萍等的精心著作。

下個星期天的下午1點，歡迎到1588 Corporate Center Dr., Monterey Park 世界日報會場，可以把你的愛書託付給同樣喜愛讀書的人。相信你將會有一個不虛此行的愉快下午。

世界日報 華人 加州

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