暢小平婚介活動 先報名半價優惠

暢小平Cindy's Singles 婚姻介紹中心， 迎接母親節 的來臨，5月6日周六晚上7時30分在Almansor Court ，舉辦一場女士之夜的慶祝活動，當天提供晚餐、卡拉OK、DJ，每位40元；需預先報名，電話818-355-0318，前20名報女士名將享有半價20元優惠，

想擴大交友圈，結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地中美單身朋友，可參加用心經營40年的暢小平中美單身婚姻介紹中心，他們用心、信譽好，獲得會員的認同，此次的女士之夜大型餐舞會，現場氣氛溫馨，可共度愉快時光。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，現場歡樂氣份愉快自然，並可認識來自各地的中美朋友。 Almansor Court 地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA ，有24小時警衛巡邏。

暢小平中美單身婚姻介紹中心地址245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。