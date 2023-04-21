我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

暢小平婚介活動 先報名半價優惠

洛杉磯訊

暢小平Cindy's Singles 婚姻介紹中心， 迎接母親節的來臨，5月6日周六晚上7時30分在Almansor Court ，舉辦一場女士之夜的慶祝活動，當天提供晚餐、卡拉OK、DJ，每位40元；需預先報名，電話818-355-0318，前20名報女士名將享有半價20元優惠，

想擴大交友圈，結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地中美單身朋友，可參加用心經營40年的暢小平中美單身婚姻介紹中心，他們用心、信譽好，獲得會員的認同，此次的女士之夜大型餐舞會，現場氣氛溫馨，可共度愉快時光。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，現場歡樂氣份愉快自然，並可認識來自各地的中美朋友。 Almansor Court 地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA ，有24小時警衛巡邏。

暢小平中美單身婚姻介紹中心地址245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

母親節 微信 加州

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food wholesale Market）

下一則

洛杉磯市前市長雷登92歲逝世 當年靠1招逆轉勝過華裔參選者

延伸閱讀

美家櫥櫃 買廚房櫥櫃送榮華富貴掛畫

美家櫥櫃 買廚房櫥櫃送榮華富貴掛畫
蒙市櫻花節 日本風味吸睛

蒙市櫻花節 日本風味吸睛
匿名電話威脅 馬凱博高中14日封校安檢

匿名電話威脅 馬凱博高中14日封校安檢
恐嚇電話--馬凱博高中緊急疏散師生封校安檢

恐嚇電話--馬凱博高中緊急疏散師生封校安檢
南加單身聯歡餐會4/16晚在蒙市舉辦

南加單身聯歡餐會4/16晚在蒙市舉辦
4/8暢小平婚介中心 復活節相親餐舞會

4/8暢小平婚介中心 復活節相親餐舞會

熱門新聞

南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅