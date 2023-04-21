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全民保險解析 聯邦醫療保險的長期護理福利

洛杉磯訊

老齡化加劇、醫療費用年年高漲，善老善終的需求逐年增加。聯邦醫療保險計劃俗稱紅藍卡 (Medicare) ，在有限範圍內可以提供長期護理服務，搭配個人的長期護理保險，就能確保穩妥的長期護理服務。

2023年聯邦醫療保險提供下列四種長期護理福利:

1. 住院護理：包含住院的雙人病房、膳食、一般護理、物理治療、藥物和器材費用等。每次住院第1-60天，需支付 A部分（住院福利）自付額$1,600；第61-90天，每天支付 $400共付額；第90天後，可享有終身限額一次60天，每天付 $800的福利，之後需全額自付。

2. 專業機構護理：住院3 天後，經醫生證明需日常專業護理，入住醫療網內簽約的專業護理機構，包含雙人病房、膳食、專業護理、物理治療、藥物和器材費用等。每次入住的前20天不需付費；第21-100天，每天付 $200共付額；100天後全額自付。

3. 居家護理服務：生病或受傷難以離家或醫師建議居家護理時，聯邦醫療保險可提供每天8小時或每週28小時以內的居家護理服務。不包含日常生活起居看護、送餐或家政服務。此項服務不需付費；但醫療設備如：輸液、輪椅、氧氣機等需先支付B部分 (看診福利) 自付額 $226，付滿自付額後需支付20%的費用。

4. 臨終安寧護理：當醫生證明預期壽命少於6個月，並簽署聲明放棄積極治療、進行臨終安寧護理後，聯邦醫療保險可提供緩解病痛和症狀的藥物、醫療護理、社會福利服務、家政服務及心理輔導費用。此項服務不需付費；止痛處方藥每份需支付 $5共付額 ；臨時住院照料服務需支付5%費用。

聯邦醫療保險（紅藍卡）僅提供短期福利，且只承保80%的費用，建議購買輔助險計畫，補足20%的費用缺口。此外，可儘早購買長期護理保險, 不僅給付聯邦醫療保險超過100天後的護理費用，越早購買保費越低。

「全民保險」提供全方位服務，不論是申請紅藍卡聯邦醫療保險注意事項、或是協助購買輔助險計劃、處方藥計畫、長期護理保險等，每位專員都能量身訂製適合、性價比高的方案，更有貼心的售後服務，為客戶提供就診看醫、處方藥、帳單、理賠諮詢等即時的協助。

全民保險羅蘭岡電話626-363-2228；地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights 。 爾灣電話 949-943-1789；地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine 。網址: www.anyinsurances.com。

聯邦醫療保險 福利 紅藍卡

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