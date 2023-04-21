加州房屋租賃不能不知的9大法律常識

在美國，大多數州的法律在保護房客方面相較完善。盡管如此，無論你是房東 還是房客，在處理租房問題時還是要小心謹慎，以免產生不必要的訴訟。

亞凱迪亞市長鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示，房地產法屬於州法，因此美國每個州在租房的具體問題上都可能有不同規定。以下是在加州 ，房東房客遇到的9大常見法律問題，供民眾參考。

1. 押金何時必須退還？根據加州租房法，房東在租戶搬出後的21天內，可通過郵寄的方式歸還押金，或用信件通知租客表明要扣留部分或全部押金的理由（必須給每項扣留的項目清單及收據副本）；但不需要包括低於126美元的維修費收據。如果任何維修不能在21天內完成，房東可以提供成本估算，必須在維修完成後的14天內將收據交給他們。

2. 在加州什麼可以從押金中扣除？如果租客或租客的客人損壞了房產，房東可以從押金中扣除維修費用。房東不能因房屋日常的磨損扣留費用。租客搬出時，房東可以從押金中扣留清潔公寓的費用，但費用僅限於房屋的干淨程度與前一個租客搬進來時一樣。建議房東和租戶在租約開始和結束時，就進行搬入和搬出檢查。

3. 加州的押金數額有限制嗎？有，但只適用於住宅租賃。沒有家具的公寓押金不能超過月租金 的2倍。對於帶家具的公寓，押金可相當於三個月的租金。禁止向現役軍人收取超過無家具公寓一個月租金的保証金，以及有家具公寓兩個月租金的保証金。

4. 加州的房東可以將租金提高多少？加州禁止房東任意逐年提高租金。從現在起到2030年1月1日，法律規定每年的租金漲幅不得超過5%，外加通貨膨脹。但全州的租金控制並不取代洛杉磯、舊金山和其他加州城市已經實施的租金控制法。與此同時，該規定也不適用於過去15年內建造的住房。

5. 在加州，房租的最高滯納金是多少？加州法律規定，房租的滯納金應該是「合理的」，但對於房租的最高滯納金，法律並沒有規定任何限制。一般來說，大多數加州房東都選擇收取5%的滯納金。

6. 什麼是加州的租金寬限期？加州法律也沒有規定租金寬限期，但房東可以向租戶發出 「付款或搬走」通知。也就是房東可以而且應該在他們的租約中加入租金寬限期，通常是在租金到期日之後的三到五天。房東最早可以在未付租金的第二天送達這封通知。

7. 房東何時可以驅逐房客？加州新的租金控制立法，為在公寓中居住了至少一年的租戶提供了保護，使其免受不公正的、無過錯的驅逐。然而法律仍然允許驅逐有問題的租戶，如果租戶未能按時支付租金或拒絕遵守租賃協議。另外，如果租戶對其他租戶造成了嚴重的影響，甚至在被要求停止後還打擾他們，房東可以將其驅逐出去。他們還可以驅逐那些對房產造成重大損害或利用房產做任何非法事情的租戶。但是租戶不能因為對房東的投訴、或任何歧視性行為而被驅逐。

8. 房東是否進行犯罪背景調查？根據聯邦貿易委員會的規定，他們有權在未經允許的情況下檢查租戶的信用評分、犯罪記錄和租賃記錄。然而，奧克蘭和伯克來已經禁止對租戶進行犯罪背景調查。舊金山和裡士滿也有類似的法律禁止這種檢查，但只適用於經濟適用房的選擇。

9. 租戶何時可以暫停交租金？當房東沒有對所租單元進行必要的和強制性的維護時，租戶有權暫時交租金。在這種情況下，租戶可以不經任何通知就搬走。如果房東沒有進行法律規定的維護，租戶可以對他們採取法律行動，因為他們違反了租賃協議，或因缺乏維護可能給租戶造成的任何傷害。

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