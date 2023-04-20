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世界茶香藝術文化基金會 成立大會

洛杉磯訊
世界茶香藝術文化基金會日前在洛杉磯WCETV舉辦成立大會及新聞啟動儀式。（業者提供）
世界茶香藝術文化基金會日前在洛杉磯WCETV舉辦成立大會及新聞啟動儀式。（業者提供）

世界茶香藝術文化基金會日前在洛杉磯WCETV舉辦成立大會及新聞啟動儀式。

中國駐洛杉磯總領事館副領事柴贇、文化領事毛勤，亞凱迪亞市長鄭博仁、南巴沙迪那市長Michael Cacciotti、聖蓋博市議員丁言愉、蒙市市議員饒影凡、世界茶香藝術文化基金會創始人Eva Chen、中國禦今香全球品牌創始人Eva Chea(金珠)、世界夫人全球品牌創始人Anni Huang及執行主席Lisa chen與福州主席Eva Chen、FDA諮詢專家Daid Hsu FDA，陽光女人聯合總會主席魯俐池，福建聯合總會Linda Guo等出席典禮。

柴贇副領事致詞時表示，對於中國人來說，茶與香是中國傳統文化的部分，也具有很重要的經濟價值，期待茶香基金會的成立，能讓中國文化走向世界，希望中國的茶香飄向世界。鄭博仁、丁言愉、饒影凡亦先後致詞道賀。

茶與香的文化藝術啟源於中國，經歷3000多年的歷史沉澱，至現代已成為盛行世界的飲品和香品。茶為世界三大飲品之首，據估計世界人口的一半以上有飲茶習慣。香品的應用在世界三大宗教的祭祀、禮儀活動，人們的日常起居生活中也被廣泛應用。

世界茶香藝術文化基金會由在美華僑、華人企業家和中國的4家茶香品牌企業共同發起成立。成立的目的有二個，一是把茶香這個古老的藝術文化延續傳承下來，繼續發揚光大。二是讓企業和千千萬萬愛茶愛香的人共同攜手，參與社會公益事業，幫助弱勢群體。

基金會主席Eva Chen(金珠)介紹，她所經營的御今香企業現有包含龍、檀、沉、麝四大名香100多種香製品的生產。茶香基金會副主席Christine Zhang表示，成立大會當天，基金會還贊助了世界夫人活動以及自閉症兒童音樂會。

洛杉磯 FDA 亞凱迪亞

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