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大莊家贊助Gabriella Then出任LPGA大使

坦密庫拉訊
大莊家賭場度假村總經理 Tjeerd Brink（左）、首席市場總監 Bill Anderson（右）宣布贊助Gabriella Then (中)出任 LPGA 賽場大使。（業者提供）
大莊家賭場度假村總經理 Tjeerd Brink（左）、首席市場總監 Bill Anderson（右）宣布贊助Gabriella Then (中)出任 LPGA 賽場大使。（業者提供）

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 與職業高爾夫球手Gabriella Then 正式合作，贊助她代表「大莊家」出任美國女子職業高爾夫協會 ( LPGA ) 賽場大使。

「大莊家賭場度假村」首席市場總監 Bill Anderson，日前在Character Media年度高爾夫職業及業餘選手混合邀請賽(CM Pro-Am ) 的記者會上，宣布了這項贊助。談到 Gabriella Then 的獨特故事，Anderson 稱讚她的毅力是當今世界年輕高爾夫球手的激勵靈感來源。今次的合作夥伴關係有助於大莊家全力支持 Then 的巡迴比賽；以及她向世界各地的年輕女孩和女性，從事推廣運動所做的努力。

Gabriella Then在南加州出生長大，早在 9 歲就開始打高爾夫錦標賽，然後在 14 歲即參加了她的第一場美國女子公開賽。她就讀於南加州大學期間代表學校參加高爾夫球賽，更在 2017 年加入Epson愛普生巡迴賽之前獲選為All American全美菁英。

在2019 年未能進入LPGA第二階段資格賽後，Then曾考慮完全放棄這項運動，從事其他事業。 在重新點燃對這項運動的熱情和熱愛之前，她離開了職業高爾夫 18 個月。之後藉由新發現的目標感和清晰志願，Then在四個月內於Cactus 和 Women's All Pro 巡迴賽中贏得了三次冠軍， 重拾她對高爾夫的熱愛和踏途。

Then 在2022年女子歐洲巡迴賽(LET) 資格賽勝出後，她在賽季中第二場就贏得第一個Epson愛普生巡迴賽冠軍，賽季結束時積分排名第七，贏得資格參加2023 LPGA 巡迴賽。

大莊家賭場度假村總經理 Tjeerd Brink亦歡迎 Gabriella Then 加入團隊，為她持續展現高爾夫才華和熱情感到高興和支持。大莊家Journey高球場，擁有72個標準桿和18個球洞，佔地 7,219 碼，在亞裔高爾夫球手間聲名遠播。

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