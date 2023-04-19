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美家櫥櫃 買廚房櫥櫃送榮華富貴掛畫

洛杉磯訊
高雅大方櫥櫃、襯托主人品位。（業者提供）
高雅大方櫥櫃、襯托主人品位。（業者提供）

美家櫥櫃（HomeCo Inc. ）是一家製造商和批發供應商，專精櫥櫃，浴櫃，檯面，水槽等配套建築用品公司。每月都有促銷活動高達5折起，現有贈品（水槽，水龍頭等），裝工開戶額外優惠，及承接工程，上門測量設計的服務。看世界日報購買廚房櫥櫃即可獲贈榮華富貴掛畫，數位有限，贈完為止。

美家櫥櫃成立於2005 年，是一家工廠直銷櫥櫃和檯面經銷商，為承包商、設計師和建築商提供直接組裝 (RTA) 櫥櫃、預製石英檯面和水槽的直接供應渠道。在亞洲收購了五個不同的製造工廠，在美國收購了九個倉庫。開發和製造多種產品，例如櫥櫃、梳妝台、石材檯面、水槽、馬桶、水龍頭和其他行業相關產品。

該公司的目標是提供卓越的價格和優質的服務，更好地為正在大型項目或獨立裝修業主，提供多樣化產品。

洛杉磯有多個門市幫助消費者更直接地進行諮詢及服務，讓買家更加安心，所有產品都有美家櫥櫃的保修支持。

可至臨近展示廳參觀，Alhambra 電話626-943-0568，地址616 S Marengo Ave。Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd。Baldwin Park經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy。

他們營業時間周一至周六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。

購買廚房櫥櫃即可獲贈榮華富貴掛畫。（業者提供）
購買廚房櫥櫃即可獲贈榮華富貴掛畫。（業者提供）

洛杉磯 世界日報

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