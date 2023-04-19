太子行 新包裝太子牌野山花旗參速溶茶

太子牌野山花旗參茶。（業者提供）

慶祝母親節 ，美國太子行推出新包裝太子牌野山花旗參速溶茶。全新高雅別緻的金色啞光外盒相當搶眼，禮盒內有8個小禮盒，每小盒有10小包野山花旗參速溶茶，只要加入熱水，每天都能來一杯養生補氣、提神醒腦的健康參茶。

除了飲用，用3-4小包加入雞肉燉煮佐以少許鹽調味，參香撲鼻健康的野山參雞湯就完成了，趁著母親節，可展現手藝表心意。

美國太子行表示，野生花旗參是生長於自然森林中稀有的參中極品，生長過程無任何人工干預和控制，經過長時間自然生長，經過蟲害或氣候等影響仍然長存生長，其參體體質優，食補效用佳。

冬季保養重調理氣血，護心養氣，以食補提升免疫，全新包裝的太子牌野山花旗參速溶茶，選用原始森林的優質野山花旗參，每一步驟都是以傳統中醫藥工藝、結合科學現代方式萃取參之精華，提煉為顆粒狀，高濃縮丶高品質，無麥麩、無咖啡 因、無防腐劑，並富含各種人參皂甙的野山花旗參速溶茶，與舊包裝相同配方，參味濃郁。

太子牌所有花旗參產品，從採收、篩選、後製、加工、包裝到成品均通過嚴格的衛生檢驗鑑定標準，從最源頭開始即把關嚴選，每個關鍵步驟的管控近乎苛求，也因此得到廣大消費者的信任與支持， 多年來一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

太子牌花旗參參味濃郁，有效成分高，並依據不同家庭類型以及使用的需求，準備了各種品規的花旗參，如：參片、參粉、參根、參茶、參糖等，讓民眾不論要送禮或是自用都能符合要求。