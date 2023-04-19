我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

太子行 新包裝太子牌野山花旗參速溶茶

洛杉磯訊
太子牌野山花旗參茶。（業者提供）
太子牌野山花旗參茶。（業者提供）

慶祝母親節，美國太子行推出新包裝太子牌野山花旗參速溶茶。全新高雅別緻的金色啞光外盒相當搶眼，禮盒內有8個小禮盒，每小盒有10小包野山花旗參速溶茶，只要加入熱水，每天都能來一杯養生補氣、提神醒腦的健康參茶。

除了飲用，用3-4小包加入雞肉燉煮佐以少許鹽調味，參香撲鼻健康的野山參雞湯就完成了，趁著母親節，可展現手藝表心意。

美國太子行表示，野生花旗參是生長於自然森林中稀有的參中極品，生長過程無任何人工干預和控制，經過長時間自然生長，經過蟲害或氣候等影響仍然長存生長，其參體體質優，食補效用佳。

冬季保養重調理氣血，護心養氣，以食補提升免疫，全新包裝的太子牌野山花旗參速溶茶，選用原始森林的優質野山花旗參，每一步驟都是以傳統中醫藥工藝、結合科學現代方式萃取參之精華，提煉為顆粒狀，高濃縮丶高品質，無麥麩、無咖啡因、無防腐劑，並富含各種人參皂甙的野山花旗參速溶茶，與舊包裝相同配方，參味濃郁。

太子牌所有花旗參產品，從採收、篩選、後製、加工、包裝到成品均通過嚴格的衛生檢驗鑑定標準，從最源頭開始即把關嚴選，每個關鍵步驟的管控近乎苛求，也因此得到廣大消費者的信任與支持， 多年來一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

太子牌花旗參參味濃郁，有效成分高，並依據不同家庭類型以及使用的需求，準備了各種品規的花旗參，如：參片、參粉、參根、參茶、參糖等，讓民眾不論要送禮或是自用都能符合要求。

太子牌野山花旗參速溶茶，現於各大華人超市、參茸行、雜貨店有售，詳情或零售點資訊，可電美國太子行 800-732-2328查詢。同時可上網popus.com購買，訂購滿50元美國境內免運費。

太子牌野山花旗參茶。（業者提供）
太子牌野山花旗參茶。（業者提供）

母親節 華人超市 咖啡

上一則

陳昱瑞醫師 隱形矯正為美觀提供替代方案

下一則

美家櫥櫃 買廚房櫥櫃送榮華富貴掛畫

延伸閱讀

杉釦富遠紅外線足浴桶 慶母親節試用

杉釦富遠紅外線足浴桶 慶母親節試用
總獎金3900元 世報味全母親節繪畫賽 4月12日收件

總獎金3900元 世報味全母親節繪畫賽 4月12日收件
太子牌野山花旗蔘茶 養生益氣 全新包裝 母親節送禮首選

太子牌野山花旗蔘茶 養生益氣 全新包裝 母親節送禮首選
太子牌野山花旗蔘茶 養生益氣 全新包裝 母親節送禮首選

太子牌野山花旗蔘茶 養生益氣 全新包裝 母親節送禮首選
紐約花粉季今年更早更長順安堂提供花粉過敏中藥處方

紐約花粉季今年更早更長順安堂提供花粉過敏中藥處方
海地首都駁火增 無國界醫生關閉太陽城醫院

海地首都駁火增 無國界醫生關閉太陽城醫院

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
近日，一個關於坑房東的微信群在網路瘋傳。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱租霸竟有微信群 用這些套路坑華人房東

2023-04-11 21:56

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」