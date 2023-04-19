陳昱瑞醫師 隱形矯正為美觀提供替代方案

牙齒矯正是牙醫診所中常見的療程，早期的矯正療治療都是透過金屬矯正器，如今隨著隱形矯正問世，除了為矯正患者提供另一種矯正方式的選擇之外，也吸引了更多原本想做齒顎矯正但又擔心美觀問題的患者，為他們提供了最佳的替代方案，適用於對於兒童、青少年和成人。

專精青少年及兒童牙齒矯正的陳昱瑞牙醫師（Dr. Chris Chen），是UCLA 的牙科醫生，及科羅拉多州 大的口腔矯正專科醫生。

陳醫師建議，父母應該在8歲或9歲時帶到口腔校正醫生那裡進行首次就診，大多數的孩子在這個年齡段不需要治療，但口腔矯正醫生能確保孩子口腔發育是正常的。治療的最佳年齡實際上是10-13歲。在這個年齡段身體和牙齒還在增長，所以更容易將一切都移到正確的位置。只少於80%的青少年和成人需要一定程度的口腔矯正治療。實際上，很少有人天生具有筆直和漂亮的牙齒，需要牙科治療才能獲得美好的笑容。

在他們的診所中，超過一半的患者年齡超過18歲，很多成年人，他們在童年的時候沒有很好的口腔矯正治療，但現在他們對口腔矯正學的理解要比10到20年前好得多，且技術也更好，所以有不同的治療選擇，成年人也可以照其希求改善他們的齒列。

陳昱瑞醫師的父親是此間知名牙科矯正醫師陳信豪，父子二人在同科診所服務，在業界傳為佳話。當面對複雜的患者時，他們使用牙箍治療，並配合其他牙醫師和外科醫生，幫助患者將牙齒和頜骨移至正確位置，使面部結構看來更好，牙齒咬合更健康。

診所地址 (1) 羅蘭岡 19217 Colima Rd., #B， (2) 蒙 市 318 N. Garfield Ave。洽詢電話626-581-9100，或上網ChrisChenOrtho.com。他們專精傳統金屬與隱形矯正器、成人/青少年及兒童牙醫矯正、合格的青少年Medi-Cal病人申請補助、免費諮詢，收費合理，並有簡易的分期付款方式。