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康複力褐藻醣膠輔助化療放療

洛杉磯訊

近日刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示， 高達百分之八十六的癌症患者，在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學、為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方， 主成份褐藻醣膠，是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化； 而長命草成份富含多種微量元素，可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造。 「康複力」為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產。

索取產品資訊和試用品，可撥打免付費專線 1-626-866-1558，中文網站 www.KenkoUp.com/zh。

癌症 日本 醫學

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