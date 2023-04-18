極品假期歐洲河流遊輪說明會 接受報名

河流遊輪途經布達佩斯。

你對歐洲河流遊輪有興趣，或有憧憬與嚮往嗎？「極品假期」邀請你參加他們舉辦的「遊輪說明會」，當日備有免費紅酒品嘗、精緻茶點招待及行李箱的摸彩；現正接受報名。

說明會時間是5月3日(星期三)下午1點半。地點在 Pasadena。 因場他名額有限，需電預約報名 ，先到先得，額滿截止。

旅遊向來所費不斐，想要一次暢遊多國，並且享受頂級住宿以及餐食，如果口袋沒有深度是辦不到的。因此，極品假期以專業的角度來為民眾介紹這種旅遊新趨勢，及遊輪的優點及許多遊輪的促銷方案。

另外，極品假期四月份推出「買河流遊輪送機票」之促銷方案，可享受免費歐洲來回機票的優惠。全包式的頂級河輪服務，從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 （這是一般海洋遊遊輪所沒有的，海洋遊遊輪下船後每個觀光景點均需另付費用才能參團）、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機，讓你樂享整段旅程，是一種充滿魅力、物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，並VIP的享受。

本次推出兩個行程：「巴黎-布拉格12天城市之光」造訪4國， 法國、盧森堡、德國 、捷克。巴黎2晚旅館 、7晚河流遊輪、2晚布拉格旅館，出發月份是 2024年3月及11月，每人$3499起。「大歐洲15天」 造訪4國， 荷蘭、德國、奧地利、匈牙利。14晚河流遊輪，出發月份即起至2024年12月，每人$3999起。

免費機票出發城市包括有：洛杉磯、舊金山、紐約等，其他城市可去電洽詢。促銷至2023年4月28日 ， 船位有限，動作要快。

河流遊輪以雅奢的方式漫遊歐洲內陸，深度探索歐洲文化，是一種輕鬆深入歐洲城市的一種旅遊方法。極品假期是河流遊輪專家，詳情及預約報名，可電免付費電話1-888-680-5688，他們會根據你的需要來規畫你的河輪之旅。