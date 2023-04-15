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智能安卓電視盒 特惠價$169

洛杉磯訊

中華數碼推出安卓第十代電視盒，特惠價 169元。

中華數碼的智能6K電視機頂盒（見圖），採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，速度最快，圖像清晰、節目豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、 越南、印尼、歐洲和各國體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。

機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲應用、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買，所有節目永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，外州可郵寄。實體店購物有保障，電視盒一年免費在實體店內維修保固。店內並增設其他廠家的電視機頂盒維修和升級，收費 30元。

另有家庭KTV組合，配有混音和雙高音質雙喇叭，附帶兩支 無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以 連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更 新，不需要充值，特價150元。機器重約6磅，機器附帶充電池，在野外可使用4小時 ， 也可以用於電視機的輔助音響效果跟 Boss Sound Bar 差不多。

歡迎參觀中華數碼展示廳， 地址在8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA ，聯絡電話626-382-9694。

安卓 越南 電影

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