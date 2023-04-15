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杉釦富遠紅外線足浴桶 慶母親節試用

洛杉磯訊
足浴桶
足浴桶

母親節快到了，買什麼禮物給媽媽？杉釦富公司表示，遠紅外線免加水足浴桶， 母親節試用提早舉辦 ，訂4月22日及23 日（周六、周日），在工業市舉行，歡迎子女們疼惜媽媽「從腳開始」。

該公司表示，健康人生，無病痛生活，就從足部健康保養開始。更該提高警覺的是，許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如：小腿水腫是因為身體循環不好，水分與代謝廢物堆積，是全身細胞缺氧的警訊。常常聽到許多人吃保肝丸、保腎丸、保心丸、保腦丸等保健品來保養身體，但卻很少聽到人注重腳的保養 。事實上，老化先從腳開始，我們每天「站在」腳上面走路、工作、活動，日復一日，年復一年，一旦離我們最遠的腳功能出了問題，當心，健康正在拉警報。

為使勞苦功高的母親有機會能夠體驗產品的效果，杉釦富公司特舉辦母親節試用活動，地址在15438 Valley Blvd, City of Industry，歡迎帶著母親到現場體驗，為母親提前挑一份適合的健康大禮。為避免久等，歡迎事前先去電預約試用時間，預約電話650-999-0988或免費專線888-666-6048。

杉釦富說，免加水遠紅外線足浴桶，輕鬆保養腳部和身體的健康，跟麻煩的用水泡腳說拜拜。「四季泡腳皆得益」泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。但往往用水泡腳，尤其對年長者，不安全也不方便，不能久泡，更無法恆溫，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環。杉釦富免加水足浴桶，加強身體血液循環，對於糖尿病、心臟病所引起的水腫導致走路不便、平衡高底血壓、靜脈曲張、腳底筋膜炎、體寒、手腳冰冷等症狀，都有很好的舒緩幫助。

杉釦富公司推出遠紅外線免用水足浴桶長達八年，廣受好評，110V，即插即用，一年產品保固。該公司還有多項遠紅外線產品獲得日本、德國等醫衛大國專利。歡迎洽詢。

試用現場，杉釦富遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶，特價$499，原價$599＋$55運費，產品網址www.shinecous.com。

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