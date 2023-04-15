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單身收入不超過$32,500 可申請政府免費手機

洛杉磯訊

加州政府為低收入居民提供普濟手機計劃，從今年6月開始，單身人士只要收入不超過32,500元，即符合資格申請政府贊助的手機服務。

普濟手機計劃提供5.5吋4G中文智能手機和平板電腦，每月無需付費用，也無帳單，每年可節省500元或更多。此外還可以全美無限打電話、發短信，每月可使用14GB的流量上網。另外，還可以無限免費去電中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大和墨西哥。如果家庭未參加公共援助計劃，但年收入等於或低於收入限額，則有資格申請加州免費手機計劃。

其中，1-2人年收入低於32,500元，3人家庭年收入低於37,700元，4人家庭年收入低於45,900元，每增加一名附加人員，可再增加8,200元的收入限額。

如果你或家中的其他人參加了符合條件的任何一項公共援助計劃，也有資格獲得此計劃。然而，申請人需要注意幾點：加州政府要求使用者每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格；政府條例規定此福利每人限於一個；如果申請本人已經申請了家庭低收入座機電話，而現在再申請低收入免費手機，家庭座機電話將會失去優惠，調整為普通正常的月費。

申請時需攜帶相應的證件，例如醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計劃正本、加州身份證正本、工卡。如沒有白卡，攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申表。

申請地點：阿市1413 E Valley Bl, 626-281-8888，ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。蒙市423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park ， 626-234-8282,626-458-0689，世界書局(大中華超市旁)。橙縣9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（在Brookhurst和Bushard之間，T & K Food Market 旁）。聖地亞哥7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。聖蓋博608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel， 626-280-6088，世界書局（順發超市旁）。聖蓋博1617 S. Del Mar Ave #B ，626-872-2306。CELL 626-366-9991富通通訊。

手機 低收入 加州

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