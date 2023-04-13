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影／華人擅闖封山大熊湖 一路懸崖峭壁深陷險境

通膨連續降溫 史指兩月新高

培養孩子進哈佛大學的成功策略

洛杉磯訊

哈佛大學每年平均收到5萬份以上的學生申請，選擇性提交SAT成績的招生政策還會延續到2026年，勢必讓更多認為自己有能力的學生大膽地爭取。但是不同類型的大學會有不同的錄取側重點。

陳肇新醫學博士，4月15日週六下午1點半線上講座，會分享名校招生的側重點是什麼，會以過往輔導的學生例子，分析如何在課外活動、社區貢獻、興趣發展、以及專業優勢提升等方面更加有針對性地規劃。微信报名uscollegesuccess

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，擁有近20年升學顧問經驗。曾參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生審核及面試工作。陳博士專精申請文章輔導，面試培訓，指導學生如何培養專長，申請暑期項目。越早開始規劃，實行有目標有方向地培訓，必定大大提高成功申請名校的機會。

申請醫學院的3大專業重點

亞裔學生在準備醫學院申請時，往往對成績分數過於自信，容易忽略專業重點，或者不懂如何呈現在申請文章裡，導致申請文章內容泛泛而談，缺乏實踐證明和醫學理解，無法表達追求醫學的熱情和自己的專長。

陳肇新醫學博士，4月15日週六下午1點線上講座，將講解醫學院考核的3大專業重點：臨床經驗、醫學研究、疾病學習，及案例分析，讓學生思考自己薄弱的方面。微信报名uscollegesuccess

陳肇新醫學博士，畢業於Princeton普林斯頓大學，紐約大學Mount Sinai醫學院，擁有多年從醫及升學顧問經驗，曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生審核及面試工作。陳博士運用臨床經驗，一對一指導醫學課題學習，協助申請醫療實習和研究項目，輔導申請文章和面試，幫助學生成功申請醫學院和醫學連讀項目。

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