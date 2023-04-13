4/22品茶論易 講解 易經心法之陰陽五行

三月科學易經講座相當成功，聽眾踴躍，4月22日週六下午1點到4點，將繼續推出系列講座，討論議題陰陽五行，二十四節氣，陽曆與農曆，由曾經受邀在哈佛大學 MBA演講過易經的楊泰鵬教授講解。

楊泰鵬表示，大暑處暑之間出生的人（7月23日至8月23日）希臘星座規劃為獅子座，都是出生時大地最溫熱的時候，個性上會有怎樣的突出表現；還有天秤座的人在接近秋分，陰氣將勝於陽的時候，個性上會有怎樣的特徵；初一十五的月亮會讓我們有什麼感受；為什麼這天要吃素；金木水火土五行的相生相剋是自然界生存的五個基本元素，是我們身體臟腑、情緒、飲食中醫養生之道，也是風水的基礎。中國六千多年的歷史，每個朝代的相傳，竟然也依照五行的相生剋在傳承。

楊泰鵬說，上天賜給我們太陽，分為二十四節氣讓我們依節氣農耕種食物，同時也賜給我們月亮造成初一十五海洋潮汐的退漲，讓我們知時捕魚。討論陰曆、陽曆、農曆彼此之間的關係，瞭解到中國的新年其實也是生活在地球上的人的新年，難怪美國主流社會開始接受中國新年為他們的共同假日。

最後將會研究白宮 總統橢圓形辦公室的風水，如何應用五行來解煞迎吉。上課三小時，中間休息有茶點招待。有意參加這項「品茶論易」者，可電（626）374-9698 報名留位置，地點在17340 Temple ave(廟街）La Puente CA (Azusa Ave cross street)。