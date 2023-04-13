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海之滴褐藻糖膠分三種類型 增強免疫系統

【洛杉磯訊】
海之滴褐藻糖膠分別研發三種不同類型產品為粉末型、膠囊型、液體型
海之滴褐藻糖膠分別研發三種不同類型產品為粉末型、膠囊型、液體型

「海之滴」褐藻糖膠獲日本健康食品JHFA認證，連續在美國免疫學家協會年會中發表報告：其專利配方，可增強免疫細胞活性並抑制壞細胞發展。海之滴由日本cGMP廠家生產，精選優質海藻萃取，嚴密品質管理，三度獲比利時世界保健產品金牌獎。

海之滴自2003年成立以來，還通過美國FDA檢測進口，由國際SGS重金屬檢驗機構監測，不含輻射物質。

海之滴公司表示，其褐藻糖膠的主成分「褐藻糖膠混合AG 」以獨家技術混合了在沖繩海洋裡生長的海蘊褐藻糖膠、裙帶菜孢子葉褐藻糖膠、和巴西蘑菇含有豐富的β-葡聚醣，研製成天然的保健品。褐藻糖膠是來自褐色海藻表面的黏滑成份，而這些褐藻均來自海蘊(Mozuku)和裙帶菜孢子葉(Mekabu)或昆布(kombu) ，它們都為水溶性的食物纖維，含豐富維生素和礦物質。從化學角度來說，褐藻糖膠是一種高分子多醣體，是一種促進健康的成分，可以幫助保持健康並成為人們的營養供應。

海之滴科研人員經過多年對沖繩地區飲食習慣及不同種類海藻的研究，最終發現，海蘊萃取的褐藻糖膠可增強免疫系統，幫助誘導壞細胞凋亡，作為忙碌現代人的天然調理補充品，也是方便調養的營養輔助食品。針對不同時期與生活方式，分別研發三種不同類型產品：粉末型、膠囊型、液體型 。

海之滴褐藻糖膠自2003年以來，已在超過45個國家銷售，包括日本、美國、加拿大、韓國、中國、香港、台灣、新加坡越南、歐洲和南美洲等。

想進一步了解海之滴褐藻糖膠的功效，或免費索取樣本及產品資料，均可去電海之滴公司客服中心1-888-482-5888 (國語) 或 1-888-853-6888(粵語)。官網www.kfucoidan.com。

日本 新加坡 越南

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