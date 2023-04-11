公立學校可透過加州彩券獲額外教育資金

作者：Alva V. Johnson，加州 彩券局局長

過去一年中，加州彩券誕生了超過 140 名百萬富翁，但他們不是唯一在加州慶祝幸運降臨的贏家們。

儘管關注焦點總是在巨額獎金如何改變獲獎者的生活，但同樣值得關注的是，自1985 年售出第一張彩券以來，加州彩券局已為該州的 K-12 公立學校 、社區學院和大學提供了超過 410 億美元的補助資金。

作為一個州立自營機構，加州彩券局秉持一貫的使命，透過販售Scratchers®彩券和刮刮樂，連續22 年提供公立學校每年至少 10 億美元的補助資金。這筆補助金額在最近一年創紀錄估計達到 20 億美元。

加州當地的學校官員有權使用每季度收到的補助金來改善教育 水平，包括提高教師工資、購買教材，以及維持藝術和科學類課程。在加州各地的社區，這筆資金在豐富學習環境方面發揮了重要的作用。

通過彩券資金的資助．Monterey County得以為學生購買新電腦；Ventura County協助恢復一所中學的音樂課程；而Contra Costa County則為學生購置了新教材以提升外語課程的教學品質。

另外，長堤 城市學院(Long Beach City College)資助了整項醫療助理培訓計劃，為尋求進入醫療領域的民眾提供了更多就業 和職涯發展機會。

這也是為什麼我們一直堅持做我們該做的。

1984年由選民通過的《加州彩券法》旨在為公立學校創造可靠的補助資金來源。這一使命仍然是加州彩券局每一個決策和每一項行動的原則。

自成立以來，加州彩券已成為美國三大彩券之一，在最新的財政年度中突破了88億美元的銷售額。總共超過95%的收益通過獎金支出、資助公立學校和大學，以及為販售彩券的23,000家零售商提供報酬等方式回饋社會。

作為一家接受審計的州立機構，維護運營的完整性至關重要。根據州法，我們有責任盡可能地為公共教育提供補助資金。為了實現這一目標，我們透過加強娛樂性和獎金額度吸引更多民眾參與以提高銷售量，進而為公立學校提供更多支持。

對於像威力球(Powerball)或超級百萬(Mega Millions)這樣的跨州彩券活動，在加州售出的每張彩券都能爲加州公立學校籌集約80美分。最近的20.4億美元的威力球(Powerball) 大獎就為加州公立學校累積了1.56億美元的資金。

國家審計長辦公室將彩券資金分配給公共教育，而這筆資金根據 K-12 和社區大學的平均每日出勤率公式，以及高等教育和其他專業機構的全日制註冊人數進行分配。當地和高等教育行政人員以及當選的學校董事會決定如何在其學校體系內分配和使用這筆彩券資金。民眾可以前往加州彩券官網上的互動式地圖，查看各地方（按地區或縣）分配了多少資金。

延續近40年的歷史，彩券將持繼誕生新的百萬富翁，讓人們的生活變得更好。

然而，我們更希望持續推動著我們的使命，即便透過彩卷所籌集的資金僅些微超過加州教育總預算的1％，但我們期待能夠繼續在提昇公共教育水平和改善加州學生的前景方面發揮重要的作用。