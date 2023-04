世界日報 4/15升學規畫線上免費講座（中）

執行長 Jenny Wheatley

第七場 4:00pm Jenny Wheatley(英文演講)

講題:談2023年大學招生 趨勢與策略

Jenny Wheatley 是業界權威「Admission Masters」升學規劃教育 機構的執行長,她的講題是2023 College Admissions Trends and Strategies(2023年大學招生趨勢與策略)。Jenny的每場講座都會給初高中生帶來有益的資訊,每次講座爆棚,讓學子大學申請脫穎而出,順利進入夢想大學。

Jenny 是Johns Hopkins University 教育碩士,擁有多年UCLA、Johns Hopkins University入學審核經歷,獲頒Harvard University 入學審核資格證書,Teach for America 成員及老師。

進入頂尖院校競爭激烈,大學評審員挑學生也越加嚴格。大學申請的過程尤為重要:如何達到大學招生人員的期待標準,客觀準確評估自身的能力,發現自己的優勢,利用申請文章與面試展示自我。頂尖大學要的是與眾不同的學生。

該教育機構顧問團隊由來自各大名校入學審核官組成,經驗豐富,成立至今,已將近萬名學生送入名校,協助學生申請名校資料及決定錄取機率的自傳,面試準備訓練等,讓學生在眾多的學子中脫穎而出,進入理想大學,為學生爭取最高額度獎助學金。中英專線 909-957-7000 或電1-855-466-2783,網址www.theadmissionmasters.com。

豪杰訓練中心創辦人 周迪

第八場 4:30pm 周迪(中文演講)

講題:如何脫穎而出進入藤校或頂尖私立大學

周迪是豪杰訓練中心創辦人,她將講解學生如何從豪杰的「大學申請訓練課程」脫穎而出,成為申請藤校或頂尖私立大學,真正的贏家。

豪杰訓練中心成立於2014早8月 ,豪杰主攻引導學生進入藤校、頂尖私立大學、醫學院、為自己爭取錄取通知書、獲得高額獎學金、 By Merit Basis ( 憑藉個人能力) 。

周迪主任是台灣第一代移民, 22歲來美國迄今42年,二個孩子均進入頂尖私立大學,獲得高額獎學金,現在孩子們均已創業成功。

她創建豪杰的教育理念和目標,是培養孩子大學畢業以後,職場生涯成功,脫離父母經濟獨立,不做啃老族群,而不是僅止於進入大學的淺短目標。

周主任提醒華裔家長,孩子大學畢業以後,想要留在美國,落地生根就業發展,為自己爭取高薪報酬的工作,就應該正視自己的大學申請訓練過程。 擁有一個強大的策略,主攻藤校和頂尖私立大學,憑藉個人能力獲得高額獎學金, 父母根本不用花什麼錢。讓這些頂尖的私立大學,來栽培你的孩子,大學畢業以後成大器,就業或創業會成功,並且是做領導的團隊精英。豪杰訓練中心在Arcadia ,電話626-574-0101,網址breakthroughtc.com。

Alan Gao / C2 Education Center Director

第九場 5:00pm Alan Gao(中/英文演)

講題:解析Digital SAT 所有信息

主講人 Alan Gao ,是 C2 Education Center Director,演講題是All you need to know about the Digital SAT。

C2 Education(C2教育中心)是全美連鎖的著名教育機構,主任Alan Gao將用中/英文,解析Digital SAT所有信息,為所有年級的學生提供定制考試準備課程。 無論學生在 SAT、ACT、PSAT 還是 AP 考試中取得優異成績,有助順利進入名校。

著名教育機構C2 Education,自1996年成立,在全美都有分支教育機構。多位專家通過講座為家長和學生提早規劃名校升學之路。該中心精心規劃,讓參與學生都表現優異、成績卓著,在所輔導的學生中,包括幼稚園至12年級(K-12)的學生,甚至還有具備大學學業水準的學生。

該中心非常注重初高中階段的課程規劃、及提供關鍵的支持,打好基礎的黃金階段,提前規劃學習更具挑戰性的內容,得以在學業方面獲得成功。他們的認證顧問會隨時提供支持,無論是申請大學,還是需要關於大學論文的指導,大學申請脫穎而出,升入理想學校。

C2 Education也歡迎大家點擊進入官網:C2education.com,暸解更多詳情。