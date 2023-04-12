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北歐省錢旅遊 $1999+稅 遊四國

【洛杉磯訊】

北歐在眾多歐洲旅行中，因為自然景觀，純粹人文，新鮮空氣，城堡建築，美食等等，受到遊客喜愛。

華美假期推出的「北歐四國8天特價遊」4月24日出發，遊覽芬蘭、瑞典、挪威、丹麥及北西蘭島。此團含機票、含吃住、含門票、及遊輪船票1999元加稅，現最後一分鐘接受報名。

此團從芬蘭的赫爾辛基入境，然後坐豪華遊輪到斯德哥爾摩，遊輪上應有盡有的美食和娛樂項目可盡情享用。之後搭車去卡爾斯塔德，這裡有北歐最大的淡水湖維納恩湖，後到奧斯陸，這裡有各種顏色的建築、穿梭在雕刻公園中、觀看皇宮、古城、國家劇院等等；再去瑞典的哥德堡漫步在老城中，感受當地人的生活氣息，這裡的人們生活節奏慢，特別享受大自然賜給他們的陽光，他們的國家待遇很好，所以人們安逸特別有幸福感。

再去到北西蘭島，這裡有哈無雷特城堡、女皇夏宮、菲特烈堡等等，這個島原來只對皇室家族開放，是值得一去參觀的地方。最後來到丹麥的哥本哈根，這裡的花崗岩教堂、安徒生童話的美人魚雕像、市政廳、會議大樓都是經典的景色。

此團無刻意購物、無強迫自費項目、清晰透明就是純粹的遊玩。華美假期經理Angela表示，因為航空公司特價機票每天只放出4個位置，所以此團雖然含機票但是位置非常有限，原價機票的價位比特價貴了1800多元，所以提醒有興趣參加者盡快報名以hold住位置。

此團用歐洲當地華人專業導遊，親切幽默知識廣泛，當地專業外籍司機，安全可靠，住宿鄉村特色民宅，西餐分餐制，衛生安全。每天都安排大家有自由的時間遊覽當地著名景色，小團出發VIP，不趕時間，輕鬆愉快，美國護照的遊客就可以來一次說走就走的旅行。北歐春季氣候宜人，4月24日是最後一團特價。華美假期報名熱線：626-340-4300 找格格Angela。

瑞典 美食 華人

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