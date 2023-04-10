世界茶香藝術文化基金會在美國洛杉磯WCETV隆重舉辦成立大會暨新聞啟動儀式

美西時間2023年 4月2日, 世界茶香藝術文化基金會在美國洛杉磯 WCETV隆重舉辦成立大會暨新聞啟動儀式。茶與香的文化藝術啟源於中國，經歷3000多年的歷史沉澱，至現代已成為盛行世界的飲品和香品。茶為世界三大飲品之首（其它2項為咖啡 、可可)，可見飲茶的地域人數之廣泛，據估計世界人口的一半以上有飲茶習慣。香品的應用在世界三大宗教（佛教，基督教、伊斯蘭教）的祭祀、禮儀活動和人們的日常起居生活中也被廣泛應用。茶與香在防疫 ，抗疫、人體保健方面也有其獨特的輔助作用。世界茶香藝術文化基金會由在美華僑、華人 企業家和中國的4家茶、香品牌企業共同發起成立茶香基金會的。成立的目的有二個，一是把茶香這個古老的藝術文化延續傳承下來，繼續發揚光大。讓更多人分享到茶的神奇韻味和香的迷人芬芳，以及多種多樣的藝術文化表現形式。世界藝術文化基金會主席Eva Chen(金珠)女士介紹，她所經營的御今香企業現有包含龍、檀、沉、麝四大名香等100多種香製品的生產。閩榕茶業公司董事長王德星是中國福州茉莉花"窖別”工藝的非遺文化傳承人。與湖北恩思硒牛蒡生物科技有限公司一起投入生產的硒牛蒡茶是中國硒都湖北恩施的地標性產品。四大公司支持茶香基金會開展各項公益活動傳播茶與香的應用和藝術文化。第二個目的是讓我的企業和千千萬萬愛茶愛香的人們共同攜起手來，胸懷世界，慈濟天下，幫助天下許許多多因殘疾、疾病、災難貧困而遭受痛苦的弱勢群體，參與社會公益事業。據Eva Chen主席介紹，4月2日是國際自閉症日，Lisa老師協同進行音樂康復的自閉症兒童參加演出活動，他們的表演受到了與會嘉賓熱烈的歡迎和普遍的讚譽。

世界茶香藝術文化基金會Christine Zhang副主席表示，今天還贊助了世界夫人活動以及自閉症兒童音樂會。世界夫人表演節目非常精彩，而自閉症兒童在Lisa 老師的培養照顧下，舞蹈優美、歌聲婉轉動聽，讓人讚不絕口。

活動中Eva Chen還邀請了世界夫人安妮主席講話，她知道中國福建是茶鄉，所以今天的茶香藝術文化基金會主題也是我們茶為友，香為伴，共創共享美好世界。安妮主席説道，非常榮幸今天能夠和我們一起在這裡舉辦基金會發布會，希望通過茶香能夠傳遞到世界全球。