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世界日報 4/15升學規畫線上免費講座（中）

洛杉磯訊
「十個大學申請過程中不可犯的錯誤」講師Berry Chiu。（業者提供）
「十個大學申請過程中不可犯的錯誤」講師Berry Chiu。（業者提供）

第四場 2:30 pm（中文演講）  Berry Chiu主講

講題：十個大學申請過程中不可犯的錯誤

主講人Berry Chiu是Elite Prep資深教育升學顧問。大學主修臨床心理學，取得聖荷西州立大學教育諮商的碩士學位後，投入灣區顧問公司行業，十年來幫助接近上千位學生順利完成大學申請，拿到不少名校錄取信。

多年心理系本科和專業諮商的培訓，在和學生家長的互動中，她能觀察出每一個家庭的互動方式，協助學生和家長在冗長繁瑣的申請過程中，突破盲點，接受有效的指導和解決辦法。疫情開始後，每週舉行線上的網路講座，媲美一對一升學指導，受到歡迎。隨著申請政策的改變，申請要素減少，造成家長學生無所適從。Ms. Chiu 認為，成功申請到名校的核心關鍵是一直不變的，透過每一年帶領學生填表申請的經驗，在這次講座中彙整出十大表格中常犯的錯誤，並衍申說明在大學申請過程中必須注意的要點，希望學生和家長從中獲得一些方向。

Elite 於1987年在美國加州創立，分佈全球多國超過50間分校，提供專業的大學升學諮詢、規劃，各科目補習、SAT/ACT/AP備考課程等教育服務，每年幫助超過20,000學生進入他們夢想的學校。聯繫Elite Prep獲得免費「College Score精準大學申請評測」與升學諮詢：中文服務專線 (949)550-8368 ，微信 WeChat ID: EliteEducationUSA 。

第五場 3:00 pm（中文演講） 魏昕主講

講題：如何獲得名校錄取的經驗和技巧

飛達教育是一所真切注重孩子們的素質教育、以及全方位發展的美國教育機構，致力於從小培養美國學生的領導力、社會責任感、國際化視野、政治時事的關注意識。

飛達教育是在2004 年，由畢業於美國常青藤名校賓夕法尼亞大學的魏昕、和斯坦福大學前副校長、教務長Dr.Miller 等著名人士協助下創辦。魏昕早年在華爾街從事人工智慧金融系統開發，矽谷高科技公司成功創業後，全身心致力於教育事業，飛達教育已經成功幫助眾多學生申請到他們的Dream School。

飛達教育在南、北加有9個校區，及經驗豐富的教育團隊，提供升學規劃、課外活動、大學申請等各個方面的服務。

在此次講座中，魏老師將和家長們分享飛達教育如何助力學子們，尤其是亞裔學子們在2022-23年度激烈的EA/ED申請中，如何獲得Harvard、MIT、 Stanford、Columbia、Cornell、USC、UCB等名校錄取的經驗和技巧。

聽完講座後有需要更多資訊可聯繫IvyMax 飛達教育，聯繫電話：949-679-8688，網址： www.ivymax.com。

「如何獲得名校錄取的經驗和技巧」講師魏昕。（業者提供）
「如何獲得名校錄取的經驗和技巧」講師魏昕。（業者提供）

第六場 3:30pm（中文演講） Angie 王 主講

講題：如何輕鬆打造年薪40萬的大學規畫

「史坦福領袖教育」策劃執行長 Angie 王，將講解：如何為孩子打造年薪40萬的大學規劃； 轉學生的救星—2023年如何100%進入UCLA。

2022年，耶魯、哈佛、史丹佛等IVY 名校的錄取率不到百分之一。對於很多成績優越，有意向轉學的學生來說卻望而生畏。史坦福領袖教育及時洞悉頂尖公私立大學所尋找的學生，專精亞裔學生量身定做。他們用24年來不斷鑽研、更新的成功經驗開展領袖訓練、學術競賽、社區服務、企業實習、長春藤科研經研、發表學術報告、推薦信贊助、獎助學金爭取，並同時與各大名校保持良好互動，掌握配額最大優勢，以達到有效率地進入美國名列前茅的大學。

她從6個方面給學生提供機會，讓轉學生更有優勢。1. 專攻學術：根據目標大學科系的要求，選擇有針對性的課程，以滿足轉學的學術基本要求。2. 工作經驗3. 實習機會4. 義工服務一。5. 學術研究，發表與報告6. 全方位獎助學金取得。

進入頂尖大學的過程是一段旅程，Angie 王表示，會在每一步為孩子提供幫助，從挑選課程，探索興趣到建立實習簡歷和申請大學和研究所。家長可以舒適地將孩子的未來放在他們手中，讓他們成為孩子成功道路上的領航人。聯繫王老師電話 (909）202-3839。

「如何輕鬆打造年薪40萬的大學規畫」講師Angie 王。（業者提供）
「如何輕鬆打造年薪40萬的大學規畫」講師Angie 王。（業者提供）

教育 升學 亞裔

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