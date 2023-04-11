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4/16免費義診及疫苗 西醫/中醫/牙醫/眼科

洛杉磯訊

階進慈善基金會（Wealth by Health）將在4月16日（星期日）上午9時至下午4時，在法印寺（Dharma Seal Temple，3027 Del Mar Ave, Rosemead），舉辦免費義診及施打流感和新冠疫苗。

義診項目包括西醫（內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科。除內診外，專科醫師需要提前預約）、牙醫（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（檢查、配鏡）、中醫（針灸、推拿、拔罐）等。

由於義診當天名額有限，先到先得，需現場候位。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為醫療不足或低收入、無保險、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。

同時階進慈善基金會還有提供獎學金計劃 (The Wealth by Health Steps for Change Foundation)，每年向來自低收入家庭的三名傑出人士提供 2000 美元的獎學金，以資助他們繼續高等教育並鼓勵社區領導。 這個獎學金機會鼓勵年輕人成為社區領袖，並在高中教育後不斷地為他們的未來目標採取主動。

Steps For Change 獎學金是一項基於收入和成績的獎學金，頒發給申請學院或大學以進一步實現其職業目標的高中畢業生。 來自低收入家庭的學生因其領導能力和致力於對社區產生重大影響而受到認可。 獲獎者必須表現出卓越的學術成就，散發出賦予社區權力的熱情，並體現出對持續個人成長的渴望。

階進慈善基金會以此來減輕和幫助來自弱勢背景的優秀學生的經濟負擔，因為他們決心努力實現未來的目標，對社會做出積極貢獻，以及對未來個人和職業目標的強烈願景。

從 2023 年開始，2000 美元的獎學金現在是一項可更新的獎學金，在獎學金獲得者的高等教育期間，獎學金總額可高達 8000 美元。

可上網了解更多 2023 Steps For Change 獎學金信息 https://www.wealthbyhealth.org/steps-for-change-scholarship。

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