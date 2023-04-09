現代汽車IONIQ 6全電車橫掃三項世界汽車大獎

現代汽車 公司IONIQ 6電動房車贏得2022年年度世界風雲車、世界風雲電車，以及年度世界風雲設計三項大獎。其獨特氣動力學設計和出色的全電動行程受到評審團讚賞。世界汽車大獎日前在紐約國際車展的頒獎典禮上公布。

來自32國100名汽車記者所組成的評審團從三款入圍 車中選出IONIQ 6。這是現代汽車在世界汽車大獎中連續第二次獲得三重榮譽。去年IONIQ 5獲得同樣殊榮。

現代汽車公司總裁兼首席執行官Jaehoon Chang表示，非常榮興連續兩年獲得此殊榮，是現代汽車所展現巨大才能和付出的不懈努力的認可，加深了現代汽車成為全球汽車電氣化領導者的承諾。

現代汽車執行副總裁兼現代全球設計中心總監Sangyup Lee表示，IONIQ 6的設計創造了獨特的產品。大膽的流線造型結合高超的空氣動力效率，為車主提供了絕佳的行駛距離。IONIQ 6內室設計提供貼心環境和穩健功能的私人空間，提升了電車的整體設計。

IONIQ 6是現代汽車專屬全電動系列品牌IONIQ中的第二款車型。IONIQ 6充分利用現代汽車的電動全球模塊化平台（E-GMP）架構，提供800瓦的超快速充電功能，僅需18分鐘即可將電池從10%充至80%。

IONIQ 6的0.21超低風阻係數是市面上空氣動力和能源效率最高的電動車 之一，單次充電的巡航里程為614公里。其他功能包含車載充電（V2L）、駕駛人輔助，及採用無線軟體更新（OTA）技術為車主提供終極車內體驗。寬敞且符合人體工學的內室充份利用加長的2950毫米軸距，提供一系列的加強功能包括雙色環境照明、速度同步照明、電車性能調校及電動主動音響設計。

今年，年度世界風雲車評審團還將SangYup Lee命名為2023年度世界汽車人物，以表彰他對 2022年所推出的創新概念車 和量產車所做出的重要貢獻，其中包含IONIQ 6、全新KONA，以及N 74概念車。

IONIQ 6還贏得眾多著名獎項包括2023年GQ年度轎車，加拿大Le Guide de l’auto年度新車等大獎，還獲得歐盟 新車認證程序大型家用車類別中的五星級安全評級和「級距最佳」的殊榮。

IONIQ品牌今年獲得眾多獎項有助現代汽車成為領先全球的電動車製造商。現代汽車計畫到2030年推出17款全新電池電車車型，包含其豪華品牌Genesis，並將全球電池電車的年銷量提高到187萬輛車。